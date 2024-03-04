"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 12. yılında Niğde'de düzenlenen bir programla anıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, kendisinin de Neşet Ertaş hayranı olduğunu belirtti.
Bu dünyaya hoş bir sada bırakıp ayrılan halk ozanı Ertaş'ı sevgi, saygı, özlem ve rahmet anan Ötgünlü, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda, Niğde Gençlik Merkezleri bünyesindeki Kampüs Genç Ofis Müzik Atölyesi öğrencileri, Ertaş'ın sevilen eserlerini seslendirdi.
Ötgünlü, programın ardından konseri düzenleyen müzik eğitmeni Gizem Gök'e teşekkür plaketi verdi.???????
Son Dakika › Kültür Sanat › Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü Niğde'de anıldı - Son Dakika
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