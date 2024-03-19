Nevşehir\'de 18 Mart etkinliği: Mihenk Taşları oyunu sahnelendi

Antalya'da Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı ve seyir terası projesi devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje kapsamında antik dönem kalıntıları ve diğer yapı kalıntıları cam yüzeylerle izlenebilecek. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları da devam ediyor.