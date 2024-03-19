Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı "Mihenk Taşları" oyunu sahnelendi.
Selim Tezin, Tevfik İnceoğlu, Rabia İlknur Şaşmazer ve Arif Boztepe'nin rol aldığı oyunda, milli mücadele kahramanlarının yaşamları seyirciye aktarıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Nevşehir'de 18 Mart etkinliği: Mihenk Taşları oyunu sahnelendi - Son Dakika
Kuşadası Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında kent sakinlerini ücretsiz olarak sergilenecek 5 tiyatro oyunu ile buluşturacak.
Karadağ Heyeti, Gelişim Zorluğu Olan Engelli Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni temsilen Bodrum Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette, merkezin çalışmaları hakkında bilgi alındı.
Bursa'da yüzyıllardır davul çalanların davulunun patladığı, 'tokat yediği', aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, Emirsultan Türbesi'nin ve camisinin bulunduğu mahallede 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor. Mahalle muhtarlığının koordine ettiği gençler, imsak vaktinden 1 saat önce 'pilava pilava' diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura uyandırıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje kapsamında antik dönem kalıntıları ve diğer yapı kalıntıları cam yüzeylerle izlenebilecek. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları da devam ediyor.
Eskişehir'de kızının eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından psikolojik destek almak amacıyla gittiği resim kursunda ortaya çıkarttığı eserlerle sergi açan Mesut Çolakoğlu, cinayete kurban giden kadınların yarım kalan hayallerini resmederek farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ayşenur Çolakoğlu adına açılan 'Ayşenur Resim Sergisi', ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Sergi, kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Mesut Çolakoğlu'nun kızının yaşayamadıklarını yaşatmak için resme döktüğü duygusal eserlerle dolu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan tarihi Dunaysır Köprüsü, bahar yağışlarıyla birlikte debisi yükseldi. Vatandaşlar, bu güzel manzarayı fotoğraflayarak keyifli anlar yaşadı.
Edirne'de, Selimiye Meydanı'ndaki 15. yüzyıl eserlerinden Havlucular Hanı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hanın çatısı eski yapılardan arındırıldıktan sonra dış duvarlarda restorasyon ekipleri betonarme ve tuğla yapıları söküp taş uyguluyor. Ayrıca, hanın yanında bulunan Mezit Bey Hamamı'nın kubbelerindeki betonarme yapılar da söküldü. Çalışmaların esnafın işini aksatmadan hızla ilerlediği belirtilirken, bölgenin çehresinin değişeceği ve tarihi güzelliğin daha da ön plana çıkacağı ifade edildi. Restorasyon çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde özel bir konser düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen konserde sevilen sanatçı Özgür Can Çoban, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yansıtan eserleri seslendirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliği gelecek nesillere aktarmak adına her yıl düzenlediklerini belirtti.
İş Sanat, Cumhuriyetin 100'üncü Yılı vesilesiyle İstanbul Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açtığı 'Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları' sergisi Mart ayında son kez ziyaretçileriyle buluşuyor. Sergi, açıldığı günden bugüne kadar 510 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
TRT 2'de yayınlanan belgesel dizi, kültür sanat dünyasındaki unutulmaz karşılaşma ve tanışma hikayelerini ele alıyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Onur Hüseyin Kılınç'ın üstlendiği dizi, usta fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ve hekim Ercan Kesal gibi isimlerin tanışma serüvenlerini anlatıyor. Dizi, sanatçıların ustalarıyla olan ilişkilerinin sanatlarını nasıl geliştirdiğini gösteriyor.
Embryo grubu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen konserde cazseverlerle buluştu. Grup, 55 yıllık geçmişlerinden süzülüp gelen, doğaçlamalarla renklenen bir konser sundu. Festival, yarın Ondrej Krajnak konseriyle sona erecek.
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