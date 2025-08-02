Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de 3'üncüsü kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali başladı.

Ürgüp ilçesinde Kapadokya Üniversitesi'nin yerleşkesinde düzenlenen festivale, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Valisi Ali Fidan, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Festival, 'Eskizden Piksele Dijital Sanat' sergisinin açılışı ile başladı. Programda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bugün burada, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en özel duraklarından biri olan Nevşehir'de, sizlerle yeniden bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kapadokya'nın büyülü topraklarında, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu eşsiz coğrafyada, bir kez daha kültürle buluşmak bizler için tarifsiz bir gurur. Kültür Yolu Festivali, 2021 yılında bir şehirde başlayan ve bugün 20 farklı şehri kapsayan, Türkiye'nin en kapsayıcı kültür-sanat hareketine dönüşmüştür. Bu büyük vizyonun bir parçası olarak Nevşehir, üst üste üçüncü kez ev sahipliği yaptığı bu festival ile yalnızca bir haftalık etkinliklere değil; kalıcı kültürel dönüşüme sahne oluyor dedi.

'SANATIN HER RENGİ BU FESTİVALDE YER ALACAK'

Nevşehir'in, 2–10 Ağustos tarihleri arasında adeta bir açık hava sahnesine dönüşeceğini aktaran Yazgı, Şehrin dört bir yanına yayılan 40'a yakın noktada, 400'e yakın etkinlikle her yaşa ve ilgi alanına hitap eden zengin bir program sanatseverlerle buluşacak. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden sokak sanatlarına, çocuklara özel atölyelerden geleneksel tatlarla dolu gastronomi deneyimlerine kadar kültür ve sanatın her rengi bu festivalde yer alacak. Festival programlarımızla özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürel hayatın merkezine taşıyor, onların bu zenginliğin aktif birer parçası olmalarını sağlıyoruz. Onlar için özel olarak hazırlanan tiyatrolar, drama, resim, müzik, dans ve geleneksel el sanatları atölyeleriyle geleceğin sanatseverlerine ilham veriyoruz diye konuştu.