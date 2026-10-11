Nevşehir Uçhisar'da üç kardeş, 170 yıllık konağı yüzde 70 TKDK hibesiyle otele çevirdi - Son Dakika
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Nevşehir Uçhisar'da üç kardeş, 170 yıllık konağı yüzde 70 TKDK hibesiyle otele çevirdi

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Nevşehir Uçhisar\'da üç kardeş, 170 yıllık konağı yüzde 70 TKDK hibesiyle otele çevirdi
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Nevşehir Uçhisar'da üç kardeş, dededen miras 170 yıllık Baltacıoğlu Konağı'nı TKDK'nin yüzde 70 hibesiyle restore ettirip otele dönüştürdü. 9 odalı taş ve kayadan oyma otel, 2 aydır yerli ve yabancı konukları ağırlıyor.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde yaşayan üç kardeş, dedelerinden miras kalan 170 yıllık konağı, yüzde 70 hibe desteğiyle restore ederek turizme kazandırdı.

Tekeli Mahallesi'nde bölgenin en yüksek peribacası olarak bilinen Uçhisar Kalesi yakınında bulunan Baltacıoğlu Konağı, beşinci kuşak torunlarca Kapadokya turizmine hizmet sunacak konaklama tesisine dönüştürüldü.

Çocuklukları konakta geçen farklı meslekleri olan Ayşe Tutan Yıldız, Abdullah Bahadır Tutan ve Ahmet Tutan kardeşlerin girişimiyle tescilli yapı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 70 hibe desteğiyle restore edildi.

Aslı korunarak düzenlenen 9 odalı taş ve kayadan oyma mekanlardan oluşan otelde, 2 aydır yerli ve yabancı misafirlere hizmet sunuluyor.

Kardeşlerin en büyüğü olan 33 yaşındaki Ayşe Tutan Yıldız, AA muhabirine, bir süre sağlık sektöründe çalıştığını belirterek, üstsoydan kendilerine yadigar kalan ve doğduğu konağı yeniden canlandırarak turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 2 yıl süren proje çalışmasının ağustos ayında tamamlandığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Asıl amacımız orijinalliğini korumaktı. Hiçbir şekilde oynama yapmadan, duvarlara dokunmadan aslını yaşatmaktı. Umarım başarabilmişizdir. Kardeşlerim ve TKDK'nin hibe desteğiyle bu zorlu süreci hep beraber atlatmış olduk. Hem maddi hem de manevi olarak çok zor bir süreçti ama şu an çok mutlu ve heyecanlı bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Buraya gelen konuklar, konağın hikayesini bizden dinlediğinde meraklı gözlerle bakıyorlar. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Umarım bundan sonraki süreçte de ülkemize yine güzel yatırımlar kazandırabiliriz. 170 yıllık geçmişe sahip konağımızda farklı milletlerden insanları kültürümüzün içerisinde, evlerindeki gibi hissetmesini sağlamak ayrı bir keyif veriyor."

"Burayı değiştirmek, restorasyon yapmak hoşumuza gitti"

Grafik tasarımcısı 27 yaşındaki Abdullah Bahadır Tutan ise çocukluğuna dair güzel anıların olduğu mekanda kardeşleriyle turizm sektörünün paydaşı haline gelmelerinin sevincini yaşadığını ifade etti.

Konağın restorasyon fikrinin uzun süredir aile büyüklerinin hayali olduğunu dile getiren Tutan, "Genellikle hep buralarda, bu avluda oynayarak büyüdüm. Top oynadım, bazen babaannemin çiçeklerini kırdım. Sonradan böyle bir güzel bir proje yapıp burayı değiştirmek, restorasyon yapmak hoşumuza gitti. Otelin şu anki halinden çok memnunum." diye konuştu.

"Uzak Doğu ülkelerinden çok fazla misafirimiz var"

İmalat mühendisi 30 yaşındaki Ahmet Tutan da projenin tüm aşamalarında yer aldığını söyledi.

Restorasyon çalışmasının kendisi tarafından ortaya konulan fikirlerden yararlanılarak tamamlandığını kaydeden Tutan, "Burada dam dediğimiz çok fazla odalar vardı. Bunları birleştirerek büyük odalar yapmaya çalıştık ve 9 oda elde ettik. Kapadokya çok bilinen bir turizm alanı. Uzak Doğu ülkelerinden çok fazla misafirimiz var. Eylül ve ekim aylarında yoğunluk olarak Uzak Doğu ve Ruslar geliyor. Daha sonra Avrupalı turistler ağırlıklı olacak. Hepsinin farklı tatil dönemleri var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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