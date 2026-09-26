NEVÜ\'de 6\'ncı Kapadokya Edebiyat Buluşmaları \'Vefa\' temasıyla başladı

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları"nın bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, yazar ve edebiyatçılar bir araya geldi.

Bu yıl "Vefa" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Üniversitelerinde ismi yaşatılan Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana ve Yunus Emre gibi Anadolu'yu fikir ve öğretileriyle aydınlatan önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Aktekin, şöyle konuştu:

"Türk-İslam geleneğindeki Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi isimlere baktığımızda hepsinin düşüncelerinin bugüne aslında edebi bir tür olarak geldiğini görüyoruz. Bunların eserleri felsefi, teolojik eserler değil, şiir ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmişler. Edebiyat ve sanat dediğimiz şey, aslında sosyolojiyi de tarihi de felsefeyi de ilahiyatı da içeren bir tür. Biz edebiyat aracılığıyla hayata anlam katıyoruz ve hayatın anlamına dair arayışımızı, bulduğumuz cevabı, sorgulamalarımızı dile getiriyoruz. Aslında edebiyatçılar, en büyük felsefeci, sosyolog, tarihçi ve ekonomistlerdir. Bu başka kültürlerde de öyle. Shakespeare'siz bir İngiliz kültürü, Dostoyevski ve Tolstoy olmadan bir Rus kültürü düşünemeyeceğimiz gibi Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana olmadan bir Türk-İslam kültürü düşünemeyiz. Bunların hepsinin ortak özelliği edebiyat."

Müzisyen ve yazar Sezer Ortadağ'ın müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Programda, etkinliğin organizatörü Saliha Demir ile Serhan Kansu tarafından edebi eserlere yönelik anlatımların derlendiği performans sahnelendi.

Yetişkin ve çocuk edebiyatına yönelik söyleşi, imza etkinlikleri ile çeşitli atölyelerin düzenlendiği etkinlik, yarın sona erecek.