NEVÜ'de Sudanlı Öğrencilerin Düğününe Destek
NEVÜ'de Sudanlı Öğrencilerin Düğününe Destek

17.05.2026 16:52
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Sudanlı öğrenci Hafız Ahmed ile İremnur Şen'in düğünü yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) yüksek lisans eğitimi gören biri Sudanlı iki genç, üniversite yerleşkesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Üniversite yönetimi, NEVÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İremnur Şen (26) ile aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sudan uyruklu Hafız Ahmed'in (32) düğün merasimi için salon ve organizasyon desteğinde bulundu.

Üniversite yerleşkesindeki NEVÜ Tafana Sosyal Tesisleri'nde, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı düğün töreninde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri sahne aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ise İlahiyat Fakültesi öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

İremnur Şen, gazetecilere, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği tiyatro yarışması için kaleme aldığı tiyatronun gösterimi sırasında tanıştıklarını söyledi.

Evlilik kararı aldıktan sonra üniversite yönetiminin desteği ile düğünü öğrencisi oldukları yerleşkede yapmanın heyecanını da yaşadıklarını belirten Şen, "Aşkımızın başladığı yerde bunu taçlandırmak çok anlamlı. Onu tanıdım, karakterini çok sevdim." dedi.

"Buraya ilk geldiğimde damat olacağımı tahmin etmemiştim"

Hafız Ahmed de Sudan'daki Hartum Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iki yıl önce eğitimi için Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Düğününe ailesinin gelememesinin üzüntüsünü yaşadığını ancak ülkesinde de düğün töreni yapacaklarını ifade eden Ahmed, "Buraya ilk geldiğimde damat olacağımı tahmin etmemiştim. Ülkeme dönüp öğretmen olmak istiyordum. Eşim ile tanıştık. Onu çok sevdim ve ailesinden istedim. Ailem de çok mutlu oldu. Kendi memleketimde de yakın zamanda düğün yapacağız." diye konuştu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise iki öğrencisinin düğün hazırlığını öğrendiklerinde bunu üniversitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirerek gençlere destek vermek istediklerini söyledi.

Evlenecek öğrencilere tesis ve ikramlar konusunda destek olmaya karar verdiklerini belirten Aktekin, şunları kaydetti:

"Düğüne de ev sahipliği yapıyoruz. İkramlarımız, düğün salonumuz bizden. Damadımız Sudanlı olduğu için onun ailesi gelemedi ama kızımızın ailesi de burada. Biz bundan sonra öğrencimizken düğün yapmaya karar veren tüm öğrencilerimizin düğününü üstleneceğiz. İsteyen öğrencilerimizin düğününü burada gerçekleştireceğiz. Böylece onların yuva kurma sürecine küçük de olsa bir katkıda bulunacağız. Böylelikle hem evlilik kurumunu hem de aile kurmayı teşvik edip devletimizin imkanlarıyla bunu kolaylaştırarak küçük bir katkıda bulunacağız."

Kaynak: AA

