NEVÜ'den Endemik Tepesi Projesi - Son Dakika
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NEVÜ'den Endemik Tepesi Projesi

NEVÜ\'den Endemik Tepesi Projesi
19.06.2026 11:25
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NEVÜ, endemik bitkileri korumak için 10 dönümlük 'Endemik Tepesi' oluşturdu, biyolojik çeşitliliği artıracak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesince (NEVÜ), sadece yörede görülen ve mikro-ekosistemde doğal olarak yetişen endemik bitki türlerinin korunması, incelenmesi ve tanıtılması amacıyla "Endemik Tepesi" oluşturuldu.

Yerleşke içinde oluşturulan yaklaşık 10 dönümlük tepeye, Flora-Fauna Koruma ve Eğitim Alanı tabelası yerleştirildi.

Yeşil Yerleşke Koordinatörlüğü ile Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğünce yürütülen proje kapsamında, yörede görülen farklı türler de tepeye taşınarak zenginleştiriliyor.

Bölgenin doğal zenginlikleri koruma altına alınarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanan projeyle Alkanna cappadocica, Nevsehirensis gibi Nevşehir ve çevresine özgü türler bir araya toplanıyor.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gençay Akgül, AA muhabirine, tepelik alanın doğal türlerin korunmasının yanı sıra öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için eğitim, gözlem ve farkındalık merkezi olma işlevi üstleneceğini söyledi.

Projeyle, endemik türlerin tanıtılması ve ekolojik dengenin önemi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini dile getiren Akgül, şöyle konuştu:

"Böyle bir alan belirledik. Burası endemikler açısından oldukça zengin. Şu andaki tespitlerimize göre, burada 10'un üzerinde endemik tür var. Türkiye zaten dünyada bitkiler, tür çeşitliği ve endemikler açısından dünyada ilk 5 sıraya yükselmiş durumda. Dünyada yaklaşık 380 bin tür bitki var. Bunun 12 bin türü Türkiye'de bulunuyor. Bu 12 bin bitkinin 4 bini de endemik, sadece Türkiye'ye özgü. Türkiye endemikler açısından Çin, Madagaskar, Avustralya gibi ülkelerden sonra dördüncü sıraya tırmanıyor."

"Öğrenciler 'Yeşil Vatan'ı yakından tanıma imkanı buluyor"

Akgül, Nevşehir'de bulunan 230 türün 80'inin endemik olduğunu, bu sayının oldukça iyi bir düzeyi ifade ettiğini söyleyen Akgül, "Tepedeki endemik türleri Nevşehir yöresindeki insanların veya dışarıdan gelen ziyaretçilerin görmesi mümkün olabilecek. Zaten lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ders kapsamında buraya sürekli gelip hem bakımını hem de incelemelerini yapıyor. 'Yeşil Vatan' dediğimiz kavram yeni gelişmeye başladı. Öğrenciler 'Yeşil Vatan'ı yakından tanıma imkanı buluyor. Böylece bilinçlenme düzeyi artmış oluyor." diye konuştu.

Endemik bitki türlerinin doğal alanda korunmasının daha nitelikli sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Akgül, "Çünkü bu alanın uygun olması nedeniyle endemikler daha kolay yetişebiliyor, izlenmesi daha kolay oluyor. Bu açıdan alan Türkiye'de ilk sayılabilir." dedi.

Akgül, Nevşehir'in farklı noktalarında tespit edilen türlerin tepeye taşınarak çoğaltıldığını belirterek, gelecek süreçte Endemik Tepesi'nin daha fazla türü bünyesinde barındıran örnek bir koruma ve eğitim alanına dönüşmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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