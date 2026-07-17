Nevzat Aktaş'tan Erciyes'e Hikayeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevzat Aktaş'tan Erciyes'e Hikayeler

Nevzat Aktaş\'tan Erciyes\'e Hikayeler
17.07.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazar Nevzat Aktaş, Erciyes Dağı'nı tarihi şahsiyetlerle ilişkilendirerek kitaplaştırdı.

Kayserili Yazar Nevzat Aktaş, tarihi ve manevi şahsiyetlerle özdeşleştirdiği Erciyes Dağı'nı kaleme aldı.

Kayserili Yazar Nevzat Aktaş, Erciyes Dağı'nın karakteristik yapısını kitaplara döktü. Erciyes'i sadece bir dağ olarak değil, kitaplarında hikayelerin başkahramanı olarak kurguladığını söyleyen Aktaş, "Erciyes'ten Hikayeler, buranın çevresinde yaşamış, Kayseri'nin 7 tane kahramanı veya büyüğü diyebileceğimiz insanların hikayesini anlatıyor. Erciyes'ten Hikayeler olarak adlandırılmasının sebebi, bu 7 kişinin Erciyes'e benzetilerek ve yer yer hikayeler de insan gibi olaylara karışarak hikayeleri oluşturmasından ötürü bu şekilde adlandırıldı. Kızılören kasabasının çok ünlü ve büyük bir Alperen'i var. Alperen bildiğiniz gibi savaşçı din büyükleri anlamına gelmekte. Selçuklular zamanında Anadolu'nun yurt edinilmesi sürecinde önemli görevler üstlenmiş Sultan Kılıç Aslan ile Haçlı savaşlarına katılmış büyük bir kahramanımızdır Omuzugürzlü Hazretleri. Efsaneleri hala dilden dile kasabamızın büyükleri arasında anlatılır ve yeni nesillere aktarılır. Bizlere de Omuzugürzlü hazretlerinin hikayeleri çocukken çokça anlatılmıştı. Hafızamızda yer edinmiş ki sürekli Omuzugürzlü hazretlerinin hikayesini yazma isteği vardı. Küçüklüğümde Erciyes Dağı'na baktığım zaman Omuzugürzlü hazretlerine çok benzetirdim. Erciyes, Omuzugürzlü hazretlerinin kahramanlıkları gibi görünürdü bana. Yaşımız ilerledikçe Erciyes Omuzugürzlü hazretlerine benzetilip, bunların bir hikayesi yazılamaz mı şeklinde düşünce oluştu" ifadelerini kullandı.

"Erciyes'in her yönden farklı bir kişiye benzediğini fark ettim"

Erciyes Dağı'nın manzarasına kentin farklı yerlerinden bakıp esinlendiğini söyleyen Aktaş, "Erciyes öyle güzel bir dağ ki, dünyanın en yakışıklı dağı şeklinde ifade ediyorum. Onun her yönden farklı bir manzarası olduğunu, her yönden bir kişiye benzediğini, insan yüzü gibi bir yüzünün olduğunu fark ettim. Ben de Erciyes'in fotoğraflarını çekiyorum, ancak daha çok hikayesi anlatılması gereken bir kişi gibi görünüyor. İncesu'dan Erciyes'e bakınca Omuzlugürzlü hazretlerine, şehir merkezinden baktığım zaman Erciyes iki tane görünür ve Kerim ile Aslı hikayesinde Erciyes'e yer verdim. Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı taraflarından baktığın zaman üç başlı olarak görünür. Bu yönü ile Erciyes Dağı'nı oradaki hikaye kahramanı olan Ağgelin'e benzeterek anlatmaya çalıştım. Talas' tan bakıldığında ise Erciyes kolları şefkatlice açmış bir baba gibi görünür ve bu yönüyle Somuncu Baba hazretlerine benzeterek onun hikayesini kaleme aldım. Hikayelerimiz bu şekilde oluştu. Erciyes hikayelerin başkahramanı ve hikaye kahramanlarına benzetilen kişi, bununla da kalmayıp hikayelerde canlanıp, hikaye kahramanı olarak yer almaktadır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edebiyat, Erciyes, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nevzat Aktaş'tan Erciyes'e Hikayeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik

12:59
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:25:04. #7.13#
SON DAKİKA: Nevzat Aktaş'tan Erciyes'e Hikayeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.