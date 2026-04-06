Niğde, 2 gün sürecek Nevruz kutlamalarına hazırlanıyor

Niğde 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Altay Köyü Nevruz kutlamalarına hazırlanıyor.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ulukışla Kaymakamlığı, Altay Köyü Muhtarlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Niğde İl Özel İdaresi ve Kazakistan Başkonsolosluğu iş birliği ile yapılacak kutlamalar ile Türk dünyası rüzgarı esecek. Konuya ilişkin toplantıda konuşan Vali Nedim Akşmeşe, Nevruz'un taşıdığı tarihi ve kültürel anlamlara dikkat çekerek, düzenlenecek etkinliklerin birlik ve beraberlik vurgusunu güçlendireceğini ifade etti. Vali Akşmeşe, "Bugün, köklü tarihimizden ve ortak kültürel mirasımızdan aldığımız güçle düzenlediğimiz Altay Köyü Nevruz kutlamaları vesilesiyle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nevruz; yalnızca baharın gelişi değil, aynı zamanda yeniden doğuşun, birlik ve beraberliğin güçlü bir ifadesidir" dedi. Programın; kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kapsamlı bir şekilde hazırlandığını belirten Akşmeşe, "Altaylardan Altay'a Niğde" ve "Köklerimizden Aldığımız Güçle Altay'da Birlikte" sloganlarıyla etkinliğin ruhunun yansıtıldığını söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise organizasyonun Niğde'nin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, belediye olarak böylesine kapsamlı bir etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Niğde'de Nevruz coşkusu 2 gün sürecek

Kutlamaların ilk günü olan 11 Nisan'da Niğde merkezde gerçekleştirilecek. Abilay Han Parkı'ndan başlayacak kortej yürüyüşü, mehteran takımı ve atlı birlikler eşliğinde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda sona erecek. Günün devamında Kazakistan'dan gelecek misafirler için kentin kültürel değerlerini tanıtan bir gezi programı düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konserler, dans gösterileri, uluslararası öğrenci performansları ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. Kutlamaların ikinci günü 12 Nisan'da ise etkinlikler Altay köyünde devam edecek. Program sabah saatlerinde atlı kortej ve mehteran eşliğinde karşılama ile başlayacak. Açılış duası ve protokol konuşmalarının ardından Nevruz tanıtım filmi izletilecek. Gün boyunca çapan giydirme, demir dövme ve ateş üzerinden atlama gibi geleneksel ritüeller gerçekleştirilecek. Fidan dikimi etkinliği ile doğaya katkı sağlanırken, katılımcılara kadim Kazak Türk mutfağından lezzetler ikram edilecek.

Program kapsamında ayrıca geleneksel oyun gösterileri, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileri, atlı spor etkinlikleri düzenlenecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise yine dans gösterileri ve konserler olacak, etkinlikler ödül ve plaket takdimi ile sona erecek. - NİĞDE