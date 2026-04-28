Niğde 3. Tiyatro Festivali sona erdi

28.04.2026 13:06  Güncelleme: 13:07
Niğde Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve şehri tam 9 gün boyunca bir sanat merkezine dönüştüren 3. Tiyatro Festivali, görkemli bir finalle perdelerini kapattı.

18-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde Gökhan Ünver'in stand-up gösterisiyle başlayan festival dramadan çocuk oyunlarına kadar geniş bir yelpazeyle sanatseverleri büyüledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sahnelenen "Alice Harikalar Diyarında" oyunu ise minik izleyiciler için bayram coşkusunu sanatla taçlandıran bir anıya dönüştü. Dokuz günlük bu yoğun sanat maratonu, 26 Nisan Pazar akşamı sahnelenen "İsyan, Tevekkül ve Barikat" oyununun ardından tüm salonu dolduran sanatseverlerin ayakta alkışları eşliğinde görkemli bir finalle sona erdi.

"Niğde'yi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz"

Festivalin tamamlanmasının ardından değerlendirme yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Özdemir; "Şehrimizi bir kültür ve sanat şehri yapma yolunda artık geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizin birini daha geride bıraktık. Dokuz gün boyunca salonumuzu dolduran, alkışlarıyla sanatçılarımıza güç veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sanatın birleştirici gücünü Niğde'nin her sokağında hissettirmeye devam edeceğiz. Gelecek yıl daha da zengin bir içerikle buluşmak üzere" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

