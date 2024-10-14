Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen 4. Gastronomi Festivali kapsamında, etkinlik alanında sanatçı Sancak konser verdi.
Konsere katılan müzikseverler Sancak'ın şarkılarına eşlik ederken bu anlar vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Sancak Konseri - Son Dakika
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