Niğde 7. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde 7. Kitap Fuarı Açıldı

Niğde'de düzenlenen 7. Kitap Fuarı, 120 yayınevi ve 50 yazarla kitapseverleri buluşturdu. Açılışta konuşan Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuarın kültürel katkılarını ve gelecekteki planları vurguladı.

01.11.2024 20:20
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Niğde 7. Kitap Fuarı açıldı

NİĞDE - Niğde 7. Kitap Fuarı'nda 120 yayınevine ait binlerce eser ve 50 yazar kitapseverlerle buluşacak.

Niğde Belediyesi'nin bu yıl 7'incisini düzenlediği Kitap Fuarı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski Valilik Binası Yerleşkesinde açıldı. 120 yayınevine ait binlerce eser fuar alanında kitapseverlerin beğenisine sunuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik açılış töreninde yaptığı konuşmasında, geçmişten günümüze Niğde'nin okuma kültürünün önemine değindi. Kültürel çalışmalara verdikleri destek ve bu etkinliğin gerçekleşmesine katkıları için Başkan Özdemir'e teşekkür eden Vali Çelik, "Niğde'yi kültür ve sanatın merkezi haline getiren bu gayretleri, eğitim, sanat ve ortak değerlerin önemini vurgulayarak şehir kimliğimize büyük katkı sağlamaktadır" dedi. Vali Çelik; "Bu fuarın toplumumuzda bilgiye, meraka ve paylaşım ruhuna dair bir meşale olmasını temenni ediyorum. Kelimelerin gücünü onurlandırarak hepimizi bir arada tutan öğrenme ruhunu kutlayalım. Bu imkanı bize sunan Niğde Belediyemize ve burada bulunan tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ederim. Bu kitap fuarının herkes için ilham ve mutluluk kaynağı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 7'sini gerçekleştirdikleri Kitap Fuarı'nın, Türkiye'nin sayılı fuarlarından biri olduğunu belirtti. Önümüzdeki yıl daha büyük bir fuar organize etmeyi planladıklarını anlatan Belediye Başkanı Özdemir, kitapların medeniyetlerin taşıyıcıları, geleceğin en güçlü teminatları olduğunu belirtti. Niğde'nin kitap için önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Özdemir, kendisi de yazar olan Niğde Valisi Cahit Çelik'in de bu anlamda şehrin önemli bir şansı olduğunu vurguladı. Kitap fuarının şehrin hayatında güzel izler bırakıp vatandaşlara yeni ufuklar açacağını kaydeden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Fuar bizleri bilgi denizinde güzel bir yolculuğa çıkaracak" dedi. Niğde Belediyesi olarak kente son 5 yıl içerisinde 5 kütüphane kazandırdıklarını da hatırlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şehir merkezine açtığımız yeni nesil kütüphanemiz 24 saat hizmet veriyor. Ayrıca herkesin dilinde olan bir kütüphane daha kazandırdık Niğde'mize. 100 yıldır atıl vaziyette duran eski Rum Kilisesini kütüphaneye dönüştürdük. Türkiye'nin en güzel kütüphanesi oldu. Böylesine iddialıyız" diye konuştu.

"Kültür adına önemli adımlar atıyoruz"

Niğde'nin her anlamda gelişip dönüştüğünü anlatan Başkan Özdemir; "Türkiye'nin de en önemli projeleri arasında gösterilen Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi ile geçmişimizi koruyup geleceğe taşıyoruz. Eski Sanayi Sitesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi ile de bölgeyi Niğde'mizin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bu bölge turizm anlamında şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak" şeklinde konuştu. Niğde'nin kültür hayatına da çok önemli katkılar sunacak proje ve etkinlikleri de geçirdiklerini ifade eden Başkan Özdemir; "Niğde Belediyemizin bir Kültür merkezi oldu. Burada tiyatro kurduk ve gösterimler yapılıyor. Belediyemize ait koromuz var. Kültür adına önemli adımlar atıyoruz" dedi. 7. Kitap Fuarı'nın açılış töreninde eğitimci ve yazar Vehbi Vakkasoğlu ile yönetmen, senaryo yazarı ve sanatçı Müfit Can Saçıntı da birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. İl Protokolü ve vatandaşlar stantları gezdi. 10 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan Kitap Fuarı, her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 7. Kitap Fuarında yazar ve sanatçıların söyleşi ve imza günlerine ilişkin takvim ise şu şekilde belirlendi;

1 Kasım Vehbi Vakkasoğlu ve Müfit Can Saçıntı,

2 Kasım Dilek Cesur, Doç. Dr.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Niğde 7. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

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