Niğde\'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından 126 fotoğrafçının toplam 430 eserle katıldığı yarışma, Niğde'nin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını, geleneksel yaşam biçimlerini ve özgün coğrafi dokusunu fotoğraf sanatı aracılığıyla ulusal ölçekte tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi. Niğde Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Niğde Fotoğraf Amatörleri Derneği, Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği de destek verdi. Organizasyon, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yarışma yönergesi doğrultusunda yürütüldü.

Yarışmaya gönderilen eserlerde Niğde'nin dağları, vadileri, tarihi yapıları, kırsal yaşamı, kültürel değerleri ve geleneksel yaşam biçimleri farklı bakış açılarıyla ele alındı. Yarışmaya katılan eserler, fotoğraf sanatı alanında çalışmalar yürüten akademisyen, sanatçı ve dernek temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul üyeleri, yarışmaya gönderilen 430 eseri teknik yeterlilik, kompozisyon, anlatım gücü, özgünlük ve yarışmanın temasına uygunluk bakımından inceledi.

Altın madalya Ömer Kilit'in oldu

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Ömer Kilit, altın madalya ödülünün sahibi oldu. Seval Oral Nurtan gümüş madalyaya, Fatih Yılmaz ise bronz madalyaya layık görüldü. Yarışmada Abdurrahman Çetin, Adnan Küçüksağır, Ali Aslan, Fatih Yılmaz, Fatih Emre Asya, Giray Kocaman, Hakan Güneş, İbrahim Utanır, Kenan Talas, Levent Ateş, Mehmet Bedir, Mehmet Doğan, Meltem Çolak, Murat İbranoğlu, Nihat Çetintaş, Said Nuri Sargın, Seval Oral Nurtan, Tahir Ceylan ve Veli Dölek'in eserleri sergileme ödülüne layık görüldü.

Yarışmaya gönderilen eserlerin, kentin doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını, kültürel mirasını ve günlük yaşamını farklı açılardan gözler önüne serdiği belirtildi. Organizasyonun aynı zamanda Niğde'nin görsel hafızasının güçlendirilmesine ve gelecek kuşaklara aktarılacak kapsamlı bir fotoğraf arşivinin oluşturulmasına katkı sunduğu ifade edildi.