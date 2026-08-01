Niğde'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Niğde\'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında Ömer Kilit altın madalya kazandı.

Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından 126 fotoğrafçının toplam 430 eserle katıldığı yarışma, Niğde'nin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını, geleneksel yaşam biçimlerini ve özgün coğrafi dokusunu fotoğraf sanatı aracılığıyla ulusal ölçekte tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi. Niğde Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Niğde Fotoğraf Amatörleri Derneği, Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği de destek verdi. Organizasyon, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yarışma yönergesi doğrultusunda yürütüldü.

Yarışmaya gönderilen eserlerde Niğde'nin dağları, vadileri, tarihi yapıları, kırsal yaşamı, kültürel değerleri ve geleneksel yaşam biçimleri farklı bakış açılarıyla ele alındı. Yarışmaya katılan eserler, fotoğraf sanatı alanında çalışmalar yürüten akademisyen, sanatçı ve dernek temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul üyeleri, yarışmaya gönderilen 430 eseri teknik yeterlilik, kompozisyon, anlatım gücü, özgünlük ve yarışmanın temasına uygunluk bakımından inceledi.

Altın madalya Ömer Kilit'in oldu

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Ömer Kilit, altın madalya ödülünün sahibi oldu. Seval Oral Nurtan gümüş madalyaya, Fatih Yılmaz ise bronz madalyaya layık görüldü. Yarışmada Abdurrahman Çetin, Adnan Küçüksağır, Ali Aslan, Fatih Yılmaz, Fatih Emre Asya, Giray Kocaman, Hakan Güneş, İbrahim Utanır, Kenan Talas, Levent Ateş, Mehmet Bedir, Mehmet Doğan, Meltem Çolak, Murat İbranoğlu, Nihat Çetintaş, Said Nuri Sargın, Seval Oral Nurtan, Tahir Ceylan ve Veli Dölek'in eserleri sergileme ödülüne layık görüldü.

Yarışmaya gönderilen eserlerin, kentin doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını, kültürel mirasını ve günlük yaşamını farklı açılardan gözler önüne serdiği belirtildi. Organizasyonun aynı zamanda Niğde'nin görsel hafızasının güçlendirilmesine ve gelecek kuşaklara aktarılacak kapsamlı bir fotoğraf arşivinin oluşturulmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Ebubekir Hazım Tepeyran, Niğde Valiliği, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Niğde, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor Tarih belli oldu Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor! Tarih belli oldu
Dehşet anları kamerada İyi niyeti yüzünden canından oldu Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Berna Laçin ifade vermek için adliyeye geldi -2 Aktüel görüntü ve bilgi Berna Laçin ifade vermek için adliyeye geldi -2 / Aktüel görüntü ve bilgi
Yunanistan’da Türk mahkumlar cezaevinde isyan çıkarttı cezaevini karıştırdı Yunanistan’da Türk mahkumlar cezaevinde isyan çıkarttı cezaevini karıştırdı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
15:10
Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı Yeni Parti’den Mansur Yavaş açıklaması
Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı? Yeni Parti'den Mansur Yavaş açıklaması
14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:05
Semt pazarında mide bulandıran olay Genç kadını hemen polise koştu
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı Savunması pes dedirtti
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 15:56:58. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.