Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi.
Diksiyon Atölyesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlere seslenme şeklinde yazdığı "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.
Şiiri seslendiren gençler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Diksiyon eğitmeni Seçil Gün, atölye olarak farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu eşsiz eserini seslendiren gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün Çanakkale kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Niğde'de Gençlerden Çanakkale Şehitlerine Özel Şiir Dinletisi - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan KAYMEK, 'Çanakkale Ruhu'nun anlatıldığı özel bir program gerçekleştirdi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. KAYMEK, öğrencilere milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, koro, mehteran marşları ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi.
İzmir Avrupa Caz Festivali'nin son gününde, Avrupa cazının önemli isimlerinden Ondrej Krajnak sahne alacak. İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen konser, İKSEV'de ücretsiz atölye etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilecek.
Mardin'in yöresel lezzetleri olan Mardin kebabı ve harire tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarla kentin mutfağındaki yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehrin gastronomik değeri olan yöresel lezzetlerin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için yapılan çalışmalara teşekkür etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman onbaşı Mustafa Yılmaz, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz için Katırkuyu Mahallesi'nde düzenlenen törene, yakınları ve ilgili yetkililer katıldı. Yılmaz'ın annesi, oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. Etabın açılışını gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve yıkımı yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine yeni bir kütüphane binası inşa edilecek. Yenişehir ilçesinde bulunan ve 2020 yılına kadar hizmet veren kütüphane, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmüştür. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, kütüphanenin yıkımının ardından halkın ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş bir kütüphane binası için çalışmalara başladıklarını belirtmiştir.
Kazakistan'da bu yıl Nevruz Bayramı kapsamında ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor. Ülke genelindeki eğitim kurumları ve iş yerlerinde geleneksel kıyafetler giyiliyor. Başkent Astana'da 500'den fazla tiyatro sanatçısının katıldığı milli kıyafet kampanyası düzenlendi. Kazak milli kıyafetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan kampanya kapsamında sanatçılar, önce sokaklarda yürüdü, daha sonra bir araya gelerek milli kıyafetlerde en çok kullanılan geleneksel desenlerin şeklini oluşturdu. Kazakistan Milli Müzesi'nde de geleneksel kıyafetlerin tarihine ilişkin sergi açıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Keşan ilçesinde Keşan Kent Müzesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültürün hafızasının müzeler olduğunu vurgulayarak, müzelerin içindeki türküsüyle, kıyafetiyle, gastronomisiyle, her şeyiyle unutulmaması gereken unsurlar olduğunu belirtti. Müzenin çevre düzenlemesiyle bir kültür merkezi haline dönüşeceğini dile getiren Yazgı, müzenin aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim kampüsü olma yolunda çaba sarf edildiğini ifade etti.
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi'nde Türk, Belaruslu ve İranlı kadınlar çini ve seramik kursunda bir araya geldi. Kadınlar Türk kültür ve adetleri ile seramik ve çini sanatını öğreniyorlar.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin küçük üyeleri, geri dönüşüm malzemelerinden farklı ürünler tasarlayarak 'Geri Dönüşüm Sergisi' düzenledi.