Hükümlülerden Huzurevine Kuaförlük - Son Dakika
Hükümlülerden Huzurevine Kuaförlük

Hükümlülerden Huzurevine Kuaförlük
10.04.2026 12:39
Kentte berberlik eğitimi alan hükümlüler, huzurevinde kalan yaşlıların saç ve sakal bakımını yaparak hem meslek ediniyor hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor - Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zafer Demir: - "Bu faaliyetlerle hükümlülerimizin topluma faydalı birey olma bilincinin pekiştirilmesi, insanlara hizmet etme değerinin hissettirilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlanması, yaşlılarımıza yönelik farkındalık ve duyarlılığın artırılması amaçlanmaktadır"

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda berberlik eğitimi alan hükümlüler, huzurevi sakinlerinin gönüllü kuaförlüğünü yapıyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda açılan meslek edindirme kurslarında usta öğreticilerden eğitim alan hükümlüler, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek sahibi oluyor.

Berberlik kursunu başarıyla tamamlayıp belge alan hükümlüler, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıların saç ve sakal bakımını yaptı.

Uygulamayla hükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zafer Demir, AA muhabirine, kurumun ilk zamanlarda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

Kurumun faaliyet alanının genişletildiğini ifade eden Demir, bu yıl yaklaşık 30 farklı iş kolunda faaliyet gösteren mesleki eğitim merkezi haline geldiğini vurguladı.

Demir, kurumda birçok atölyenin açıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kurumumuzda mobilya, demir, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kesimhane, döşeme, fırın, tekstil, inşaat, temizlik, et ürünleri işleme, ziraat iş kolu gibi birçok alanda üretim yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin temel amacı yalnızca üretim değil, aynı zamanda hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ve meslek sahibi bireyler olarak hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda hükümlülere yönelik çeşitli meslek edindirme kursları düzenlenmektedir. Kurum yerleşkemizde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi'nde teorik eğitimler verilmekte, iş yurdu atölyelerimizde ise haftanın 4 günü uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmektedir."

Yaklaşık 2 bin 900 hükümlü belge almaya hak kazandı

Zafer Demir, bu yıl halk eğitim merkezi aracılığıyla hükümlülere yönelik çoğu mesleki alanda 84 kursun açıldığını dile getirdi.

İş sağlığı güvenliği, terzilik, inşaat, hayvancılık, arıcılık, sürü yönetimi elemanı, berberlik, emlak danışmanlığı, hijyen ve et işleme elemanı gibi alanlarda mesleki kurslar açıldığına dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Kurslara 3 bin 550 hükümlü katılmış ve yaklaşık 2 bin 900 hükümlü belge almaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğiyle hükümlülere 91 kalfalık, 63 ustalık ve 47 usta öğreticilik belgesi verilmiştir. Bu faaliyetlerle hükümlülerimizin topluma faydalı birey olma bilincinin pekiştirilmesi, insanlara hizmet etme değerinin hissettirilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlanması, yaşlılarımıza yönelik farkındalık ve duyarlılığın artırılması amaçlanmaktadır."

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cemil Öztürk de bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının güzel olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "Sosyal duyarlılık anlamında çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Hem huzurevinde kalan yaşlılarımız açısından hem de cezaevindeki hükümlü gençlerin sosyalleşmeleri, sosyal duyarlılık kazanmaları, cezaevindeki süreçleri sonrasında toplumsal hayattaki gelişimleri açısından önemli. Bu anlamda yaşlılarımızın memnun olduğunu gördük. Bundan sonraki projeleri cezaevi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kamu kurumlarıyla devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Buradaki herkes bizi gördüğü için çok mutlu"

Hükümlü R.T. ise sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Ceza infaz kurumunda yaklaşık 4 ay berberlik kursu aldığını anlatan R.T, "Buradaki amcalarımız, dedelerimiz ve teyzelerimizin hem saçlarını hem kişisel bakımlarını yapıyoruz. Buradaki herkes bizi gördüğü için çok mutlu. Biz de onları gördüğümüz için mutluyuz. Burada insanların bir nebze de olsa sevgiye ve sıcaklığa ihtiyaçları olduğu apaçık ortada. Projenin ilk defa Niğde'de başlatılmış olduğunu öğrendim. Türkiye genelinde de yayılmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hükümlülerden Huzurevine Kuaförlük - Son Dakika

