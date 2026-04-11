Niğde'de Nevruz Bayramı Coşkusu

11.04.2026 18:50
Niğde'de, Türk dünyasının en önemli bayramlarından, "baharın habercisi" kabul edilen Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Kent merkezindeki Abilay Han Parkı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Emin Erişgil, Paşakapı ve Murat Zeren caddeleri güzergahını takip ederek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda sona erdi.

Burada konuşan Vali Nedim Akmeşe, Nevruz Bayramı'nın köklü tarihiyle bugüne uzanan bir gelenek olduğunu söyledi.

Nevruzun ortak kültürün, kardeşliğin ve paylaşma anlayışının en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Akmeşe, yalnızca mevsimlerin değişimini değil, umutların yeşerdiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, barış ve huzurun ön plana çıktığı yeni bir başlangıcın ifadesi olduğunu dile getirdi.

Programın kortej yürüyüşüyle başladığını aktaran Akmeşe, "Bu kutlamaları Niğde'de kalıcı bir kültürel değer haline getirmeyi hedefliyor, zengin mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu kararlılıkla, nevruzun taşıdığı değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Nevruz Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, bereket, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, Nevruz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentte birçok kez nevruz kutlamalarının yapıldığını, Valiliğin himayesi, Kazakistan Büyükelçiliği ve bütün kamu kuruluşlarının destekleriyle nevruz kutlamalarının geleneksel hale geleceğini belirtti.

Yarın Altay köyünde güzel bir şekilde nevruzu kutlayacaklarını ifade eden Özdemir, "Altay köyümüzde gerçekleştirilecek kutlamalar uluslararası anlamda çok ses getirecek ve nevruz denince akla Niğde ve Altay gelecek diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kazakistan'dan gelen heyet, Niğde'nin tarihi alanlarını gezdi.

Kutlamalar Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde Türk musiki konseri, Sarıbel Müzik Topluluğu dinletisi, dans gösterileri ve uluslararası öğrenci performanslarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

