Niğde Kardan Adam Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

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Niğde'de Kardan Adam Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

NİĞDE - Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Çiftlik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Niğde Kardan Adam Şenliği'nin 2'si Ketençimen Kayak Merkezi'nde büyük bir katılımla gerçekleşti.

Karın ve eğlencenin buluştuğu etkinlikte, her yaştan vatandaş keyifli anlar yaşadı.

2 gün sürecek olan şenlik kapsamında kardan adam yapma yarışması, kızak çekme yarışı, halat çekme, bilek güreşi ve kar güreşi gibi etkinlikler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Ayrıca kayak sporcusu gösterisi ve "Seni Bir Ömür Boyu Çekerim" isimli eşler arası yarışma izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada Niğde'nin doğal güzelliklerine vurgu yaparak yaz mevsiminde de Ketençimen Yaylasının aktif şekilde kullanılması için proje geliştirdiklerini ifade etti.

Vali Çelik; "Ketençimen Yaylası'nı yazın da aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz. Özel İdare çalışıyor, buraya yazın çim kayağı yapacağız. Vatandaşlarımızın gelip eğleneceği bir altyapı oluşturacağız. İlimizi hem yaz hem de kış döneminde festivaller şehri yapma konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Niğde doğa olarak inanılmaz güzelliklere sahip, çok güzel dağlarımız var. Tarihi açıdan da önemli bir yer. Görev yaptığımız süre boyunca ilimizi turizm bakımından üst seviyelere getireceğiz. Şenlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'yi festivaller şehri yapmak istediklerini belirttiği konuşmasında şunları söyledi; "Bu şenliklerin devamı gelecek, yakında dondurma ve gastronomi festivalimiz olacak. Kentin sosyal ve kültürel hayatını artırmak için bu festivalleri yapıyoruz. Şehrin tanıtımı açısından da çok önemli." diye konuştu.

Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl ise şenliğin ilçeye ve şehre hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Kardan Adam Şenliği'ne Niğde ve çevre illerden gelen katılımcılar ise çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdiklerini, karın tadını çıkardıklarını söylediler.

Etkinliğin ikinci gününde ise kar voleybolu, kızak yarışları ve çocuklara yönelik yarışmalar düzenlenecek.