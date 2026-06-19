Niğde\'de Tarihi Dönüşüm: Kale Projesi Başladı

Niğde'nin tarihi kimliğini koruyarak geleceğe taşıyacak en büyük kentsel dönüşüm ve koruma yatırımlarından biri olan Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi kapsamında ilk temel atıldı.

Kentin çehresini değiştirmesi beklenen dev projenin temel atma töreni, geniş katılımlı bir programla gerçekleştirildi. Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, bugün sadece bir inşaatın değil, Niğde'nin tarihi merkezinde önemli bir dönüşümün başlangıcının gerçekleştirildiğini söyledi. Niğde Kalesi ve çevresinin yüzyıllar boyunca şehrin ticaret, kültür ve sosyal hayatına yön verdiğini belirten Akmeşe, "Alaaddin Camii, Sungurbey Camii, Bedesten ve Saat Kulesi ile birlikte bu bölge, geçmişin izlerini bugüne taşıyan en kıymetli şehir mekanlarımızdan biridir. Burada yürütülen çalışmaları yalnızca bir yapılaşma faaliyeti olarak değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü söz konusu olan, Niğde'nin tarihi merkezinin korunması, kimliğinin daha belirgin hale gelmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıdır" dedi.

Modern koruma anlayışının kültürel mirası hayatın dışına itmeden yaşatarak geleceğe taşımayı esas aldığını ifade eden Akmeşe, projenin bölgeye yeniden canlılık kazandıracağını vurguladı.

"Bu projeye sınırsız bütçe ayrıldı"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise projenin yaklaşık altı yıllık yoğun bir çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Bu proje için ilk meclis kararının alındığı günden itibaren gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Niğde'de ilk kez bir proje için sınırsız bütçe ayrıldı. Bu yatırımın büyüklüğü ve önemi buradan da anlaşılmaktadır" dedi.

Proje alanının üçüncü derece arkeolojik sit alanı olduğuna dikkat çeken Özdemir, çalışmaların son derece titiz yürütüldüğünü belirterek, yer altı radar taramalarından koruma kurulu incelemelerine kadar her detayın uzman ekipler tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Projeye ilişkin kamulaştırma ve dönüşüm sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Özdemir, vatandaşlara yeni konutlar ve iş yerleri verildiğini kaydetti.

"Niğde turizmin yeni merkezlerinden biri olacak"

Niğde'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini belirten Başkan Özdemir, proje tamamlandığında kentin turizmde önemli bir sıçrama yaşayacağını söyledi.

Kapadokya bölgesinin merkezinde yer alan Niğde'nin milyonlarca turist ağırlayan destinasyonlara komşu olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Bugün yanı başımızdaki bölgeler yılda milyonlarca turist ağırlıyor. Bu proje tamamlandığında ilk etapta yılda en az 500 bin ziyaretçiyi, ilerleyen süreçte ise milyonların ziyaretini konuşacağımıza inanıyoruz. Artık Niğde'yi Kapadokya'nın önemli bir parçası olarak daha güçlü şekilde tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren ve 5366 ile 6306 sayılı kanunlar kapsamında hayata geçirilen Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi; Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan mahallelerini kapsayan yaklaşık 125 bin metrekarelik bir alanı içeriyor. Proje çerçevesinde bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yaklaşık 90 konak inşa edilecek. Tarihi değeri bulunmayan yapılar kaldırılırken, korunması gereken yapılar restore edilerek yeniden işlevlendirilecek.

Niğde Kalesi, tarihi konaklar, camiler ve çevresindeki kültürel miras unsurlarının daha görünür hale gelmesiyle birlikte bölgenin açık hava müzesi niteliğine kavuşması hedefleniyor.

Yapılan konuşmaların ardından dua edildi, protokol üyeleri tarafından butona basılarak proje kapsamında yapılacak olan ilk konağın betonu döküldü. - NİĞDE