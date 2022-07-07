Nikah memuru kendi oğlunun nikahını kıydı: "Hayatımda kıydığım en anlamlı nikah bu oldu"

BURSA Bursa'da kendi oğlunun ve gelinin nikahını kıyan Nikah memuru Ünal Karaçakir, "Hayatımda kıydığım en anlamlı ve en çok heyecanlandığım nikah töreni bu oldu" dedi.

Bugüne kadar bir çok nikah kıyan Bursa Yenişehir Belediyesi Nikah Memuru Ünal Karaçakir, oğlu Kerem ile gelini Büşra'nın nikahını kıydı. Şehit Ömer Halisdemir kültür merkezinde gerçekleşen nikaha Belediye Başkanı Davut Aydın, Başkan yardımcısı Mesut Bedel, belediye personeli ve davetliler katıldı.

Nikah Memuru Ünal Karaçakir, "Bugüne kadar birçok nikah kıydım. Fakat hayatımda farklı bir yeri olan bu nikahı unutmam imkansız. Nikah için Belediye Başkanımıza haber verince kendileri bu nikahı kıymak sana yakışır. Uygun görürseniz bende kardeşlerimin şahidi olmak isterim dedi. Çok heyacanladım. Evlatlarımıza mutluluklar diliyorum. Nikahımıza gelen Belediye Başkanımız ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nikahta konuşma yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öncelikle herkesin kurban bayramını tebrik ediyor. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Böyle bir nikah herkese nasip olmaz. Belediyemiz nikah memuru arkadaşımız kendi oğlu ve gelinin nikahını kıydı. Ben kendisine bu nikahı kıymak sana yakışır. İsterseniz şahit olurum dedim. Oda bizleri kırmadı bu güzel nikahın her iki aileye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.