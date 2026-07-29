Nil Karaibrahimgil\'in Senfonil Turnesi Başlıyor

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, kariyerindeki popüler şarkıları senfoni orkestrası eşliğinde yorumlayacağı "Senfonil" turnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Şek Organizasyon tarafından hayata geçirilen konser serisinde Nil Karaibrahimgil'in popüler kültüre yerleşmiş eserleri klasik müziğin altyapısıyla yeniden aranje edilerek sahneye taşınacak. Etkinlikte sanatçının şarkıları, aslına sadık kalınarak hazırlanan çok katmanlı senfonik formda dinleyiciye sunulacak. Turne kapsamında ilk konser, 1 Ekim'de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek. Ardından 6 Ekim'de İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda devam edecek olan müzikal buluşmanın finali ise 20 Kasım'da İstanbul'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Konser serisinin biletleri, Biletinial üzerinden satışa açıldı.