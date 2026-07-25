Nilüfer’in çocukları sanatla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nilüfer’in çocukları sanatla buluştu

Nilüfer’in çocukları sanatla buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi ve Müzikist Derneği iş birliğiyle kırsal mahallelerdeki 113 çocuğa yönelik üç haftalık sanat ve müzik atölyeleri, Gökçe Mahallesi'nde düzenlenen 'Nilüfer Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği' ile tamamlandı. Çocukların oluşturduğu koro, şenlikte sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi ile Müzikist Derneği iş birliğiyle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik düzenlenen üç haftalık sanat ve müzik projesi, Gökçe Mahallesi'nde yapılan "Nilüfer Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" ile sona erdi.

Nilüfer Belediyesi ile Müzikist Derneği ortaklığında, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen proje tamamlandı. Üç hafta boyunca Gökçe, İrfaniye ve Büyükbalıklı mahallelerinde gerçekleştirilen çocuk atölyelerinin ardından projenin kapanışı, Gökçe Mahallesi Köy Okulu'nda düzenlenen "Nilüfer Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" ile yapıldı.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gökçe Mahalle Muhtarı Necmettin Atış, aileler ve mahalle sakinleri katıldı.

Çocuklar koro kurdu

Kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimi sınırlı olan çocuklara ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında 113 çocuk eğitim aldı. Üç haftalık süreçte çocuklar; Müzikist Çocuk Korosu'nun eserleri eşiliğinde çocuk haklarının ele alındığı "Şarkılarla Çocuk Hakları", müzik eşliğinde resim çalışmalarının yapıldığı "Sesleri Görebilir Miyiz?", ritim ve grup çalışmalarına dayalı "Mango Kivi Ananas" ve beden perküsyonu uygulamalarını içeren "Müziğin Sınırında" atölyelerine katıldı. Bu atölyelere katılan çocukların oluşturduğu Nilüfer MÜÇO'ları ise süreç boyunca edindikleri deneyimi şenlik sahnesine taşıdı.

Gökçe Mahallesi Köy Okulu bahçesinde gün boyu süren sokak oyunları, yüz boyama, oyun olimpiyatları, origami ve Müzik Köyü atölyeleri düzenlendi. Sahne programında ise Onur Kahvecioğlu, M Collective ve atölyelere katılan çocuklardan kurulan Nilüfer MÜÇO'ları sahne aldı. Sevilen sanatçı Murat Evgin ise "Bambaşka Bir Şehir" şarkısının yanı sıra "Sevdan Olmasa" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi parçaları çocuk korosuyla birlikte seslendirdi. Etkinlik kapsamında Gizem Dalgıç da müzikli masal anlatımı gerçekleştirdi.

Başkan Şadi Özdemir'den çocuklara tebrik

Konser sonunda Murat Evgin'e günün anısına hediye takdim eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projede emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Üç hafta boyunca Büyükbalıklı, Gökçe ve İrfaniye mahallelerimizin çocuklarıyla etkinlikler yaptık, müzik çalıştık. 113 çocuğumuz katıldı. Bugün de sanatçılar gibi şarkılara eşlik ettiler. Annelerimize, babalarımıza, öğretmenlerimize, katılan çocuklarımıza, muhtarımıza ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de bunların tekrarını yapmak istiyoruz."

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gökçe, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nilüfer’in çocukları sanatla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı’nın başına geçti Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçti
e-Devlet’e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu’ndan jet hamle Apar topar toplantıya çağırdı İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Yasak aşkını gazeteden duyurmuştu Ödeyeceği tazminat ülke tarihine geçti Yasak aşkını gazeteden duyurmuştu! Ödeyeceği tazminat ülke tarihine geçti

13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
12:58
Özgür Özel A takımını belirledi İşte Yeni Parti’nin MYK’sı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 13:45:40. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer’in çocukları sanatla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.