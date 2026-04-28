Nilüfer\'de renkli dayanışma: Sanat ve sevgi panosu

28.04.2026 17:55  Güncelleme: 17:57
Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Seramik Dayanışma Duvarı', düzenlenen törenle açıldı.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Seramik Dayanışma Duvarı', düzenlenen törenle açıldı. Özel öğrencilerin de dahil olduğu farklı okullar, seramik severler ve sanatçıların destekleriyle tamamlanan eser, Nilüfer'in 'engelsiz kent' vizyonunun en renkli ve somut örneklerinden biri oldu.

Seramik Dayanışma Duvarı', İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda düzenlenen törenle açıldı. Gerçekleştirilen törende, projenin paydaşları olan Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Alara Ortaokulu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) Kır Çiçekleri öğrencileri ile öğretmenleri hazır bulundu. Gönüllü seramik sanatçıları Adnan Baysan, Vedat Dinç, Figen Özden ve Sinem Yayman'ın teknik desteğiyle hazırlanan pano, aylar süren bir emeğin ürünü olarak duvarda yerini aldı.

"Nilüfer bir dayanışma kentidir"

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dayanışmanın Nilüfer'in merkezinde olduğunu vurgulayarak, "İbrahim Yazıcı Stadyumu'nun bu duvarı bundan sonra bambaşka hikayeler anlatacak. ve bu hikayenin kahramanları çocuklarımız; onların elleri, sabırları ve emekleri. Engellerin sadece birlikte olduğumuzda aşılabileceğini bugün burada bir kez daha görüyoruz" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, projenin Kasım 2025'te başlayan ve farklı atölyelerde şekillenen parçaların birleşmesiyle tamamlanan ortak bir yolculuk olduğunu belirterek, "Birbirinden habersiz çalışan ellerin aslında birbirini ne kadar güzel tamamladığını burada gördük. Bu eser, özel çocuklarımızı kent yaşamında çok daha görünür kılacaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

