Nobel ödüllü Aziz Sancar'a Azerbaycan'dan 80. yaş arifesinde Şöhret Nişanı verildi - Son Dakika
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Nobel ödüllü Aziz Sancar'a Azerbaycan'dan 80. yaş arifesinde Şöhret Nişanı verildi

Nobel ödüllü Aziz Sancar\'a Azerbaycan\'dan 80. yaş arifesinde Şöhret Nişanı verildi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Şöhret Nişanı'na layık gördü. Karar, 80. doğum günü arifesinde duyuruldu; yeğeni Orhan Sancar ödülü Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin göstergesi olarak değerlendirdi ve ailesi ile Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla, uluslararası bilimsel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesine sunduğu özel katkılar nedeniyle Şöhret Nişanına layık görüldü. Sancar'ın yeğeni ve turizm yöneticisi Orhan Sancar, kararı "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve bilime verilen değerin güçlü bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Şöhret Nişanıyla ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi 7 Eylül 2026 tarihinde imzaladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının yayımladığı kararda, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Azerbaycan'ın uluslararası bilimsel ve insani iş birliğinin güçlendirilmesindeki özel hizmetleri nedeniyle bu yüksek nişana layık görüldüğü belirtildi. Kararın, 8 Eylül 1946 doğumlu Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 80. yaş günü arifesinde açıklanması, ödüle ayrı bir anlam kazandırdı.

"Bugün hepimiz için gurur dolu bir gün"

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni ve Pegas Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, ödül kararının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün hepimiz için gurur dolu ve son derece anlamlı bir gün. Aziz amcamın uluslararası bilimsel ve insani iş birliğine sunduğu katkıların böylesine yüksek bir nişanla onurlandırılması, ailemiz kadar Türkiye ve bütün Türk dünyası için de büyük bir gurur kaynağıdır. Bu kıymetli takdirleri dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Sürecin ilgili makamlara ulaştırılması ve titizlikle takip edilmesinde gösterdiği ilgi ve destek için Azerbaycan Diaspora İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov'a da gönülden teşekkür ediyoruz."

"Azerbaycan'ı hiçbir zaman uzaktan sevmedi"

Orhan Sancar, Aziz Sancar'ın Azerbaycan ile kurduğu gönül bağına da dikkat çekti. Orhan Sancar, "Aziz Sancar Azerbaycan'ı hiçbir zaman uzaktan sevmedi. 44 günlük Vatan Savaşı sırasında gelişmeleri uykusuz geceler boyunca büyük bir hassasiyetle takip etti ve Azerbaycan'ın haklı sesinin dünyaya duyurulması için çaba gösterdi. Şuşa'yı ziyaret etti, Gence'ye yönelik saldırıda anne ve babasını kaybeden küçük Hatice'nin eğitimine destek oldu. Bu ödül, yalnızca bilimsel başarılarının değil, Azerbaycan'a ve Türk dünyasına duyduğu samimi sevginin de çok kıymetli bir karşılığıdır" dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, 2021 yılında bir heyetle birlikte Şuşa'yı ziyaret etmiş, 2020'deki Gence saldırısında ailesini kaybeden Hatice'nin eğitimi için açılan hesaba da bağışta bulunmuştu.

Bilim, kültür ve gönül köprüsü

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Azerbaycan'la kurduğu ilişkiler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilimsel, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi açısından da önemli bir örnek oluşturuyor. Uluslararası ölçekte tanınan bilim insanlarının ortak kültürel coğrafyaya yönelik ziyaretleri ve mesajları, eğitim, kültür, turizm ve kamu diplomasisi alanlarındaki karşılıklı etkileşime de değer katıyor. Mardin'in Savur ilçesinden dünya biliminin zirvesine uzanan örnek bir hayat hikayesine sahip olan Aziz Sancar, DNA onarım mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla 2015 Nobel Kimya Ödülünü Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaşmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nobel ödüllü Aziz Sancar'a Azerbaycan'dan 80. yaş arifesinde Şöhret Nişanı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nobel ödüllü Aziz Sancar'a Azerbaycan'dan 80. yaş arifesinde Şöhret Nişanı verildi - Son Dakika
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