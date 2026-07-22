Nolan'ın 'The Odyssey' Filmi Homeros'u Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Nolan'ın 'The Odyssey' Filmi Homeros'u Gündeme Getirdi

Nolan\'ın \'The Odyssey\' Filmi Homeros\'u Gündeme Getirdi
22.07.2026 11:06
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Christopher Nolan'ın filmi, Homeros'un İzmir ile bağını vurgulayan önemli arkeolojik bulguları öne çıkardı.

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda 264,1 milyon dolarlık küresel hasılata ulaşan Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filmi, büyük ozan Homeros'un kim olduğu ve nereli olduğu sorusunu da yeniden gündeme getirdi. Homeros'un Batı Anadolu'da, geçmişte Smyrna olarak adlandırılan İzmir'de yaşadığı görüşü yeniden gündeme geldi.

Bu teoriyi destekleyen en dikkat çekici arkeolojik bulgulardan biri de önceki dönem Klaros kazılarında ortaya çıkan Homeros heykeli. Anıtsal nitelikteki Homeros heykeli, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Troya Savaşı temalı bir bölümde özel olarak sergileniyor. Son iki yıldır Saya Holding ana sponsorluğunda sürdürülen Klaros kazılarında arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi, büyük ozan Homeros'u yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık üç bin yıl önce anlattığı yolculukla "kimlik", "sadakat", "ölüm" ve "seçim" gibi sonraki yüzyıllarda felsefenin temel meselelerine dönüşecek sorulara kapı açan Homeros'un kim olduğu ve nereli olduğu sorusu da yeniden önem kazandı.

Homeros heykeli klaros'ta bulundu

Homeros'un İzmir ve İonia dünyasıyla bağını gösteren en önemli arkeolojik bulgulardan biri, İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Klaros Antik Alanı'nda ortaya çıkarıldı. Antik dünyanın üç önemli Apollon kehanet merkezinden biri olan Klaros'ta önceki dönem kazılarında bulunan Homeros heykeli, MÖ 2. yüzyıla tarihleniyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Troya Savaşı temalı bir bölümde özel olarak sergileniyor.

Eser, Homeros'un farklı kentlerde bilinen büst ve baş betimlemelerinden bütünsel bir portre heykel olmasıyla ayrılıyor. Heykelin stilistik özellikleri, Klaros'taki, Apollon Klarios Tapınağı'nda bulunan Apollon, Artemis ve Leto kült heykelleriyle benzerlik taşıyor. Bu benzerlik, eserlerin aynı heykeltıraşlık atölyesinde üretilmiş olabileceği görüşünü güçlendiriyor.

Bütünsel portre heykel

Son iki yıldır Saya Holding'in ana sponsorluğunda sürdürülen Klaros Antik Alanı Kazısı'na liderlik eden Doç. Dr. Onur Zunal, heykelin Homeros'un İzmir'le ilişkisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle sürdürülen Klaros Kazısının Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal, "Klaros'ta geçmiş dönemki kazılarda bulunan eseri, Homeros'un diğer merkezlerde bilinen portrelerinden ayıran en önemli özellik, bütünsel bir portre heykel olmasıdır. Stilistik açıdan Apollon Klarios Tapınağı'nda bulunan Apollon, Artemis ve Leto kült heykelleriyle benzerlik taşıması, bu eserlerin aynı atölyede yapılmış olabileceğini düşündürüyor. Klaros'taki Homeros heykeli, alanda elde edilen diğer arkeolojik ve epigrafik verilerle birlikte, büyük ozanın İzmir ve İonia dünyasıyla bağını ortaya koyan en önemli bulgular arasında yer alıyor." diye konuştu.

Onur Zunal, Klaros'u ziyaret edenlerin; kazı alanındaki arkeoparkta Homeros heykelinin birebir özellikte bir mulajını da görebileceklerini kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nolan'ın 'The Odyssey' Filmi Homeros'u Gündeme Getirdi - Son Dakika

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