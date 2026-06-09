Notos Quartett İzmir'de Konser Verecek

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen "39. Uluslararası İzmir Festivali" kapsamında, Alman yaylı çalgılar topluluğu Notos Quartett yarın sanatseverlerle buluşacak.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci konseri yarın saat 21.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu ve çeşitli uluslararası kültür kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen festivalde, Sindri Lederer, Andrea Burger, Benjamin Lai ve Antonia Köster'den oluşan Notos Quartett sahne alacak.

Uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen topluluk, konserinde klasik müzik repertuvarından seçkin eserleri seslendirecek.