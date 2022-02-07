Üye Girişi
Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı - Son Dakika

Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı

07.02.2022 10:53

Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı.

Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı

ANKARA - Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı. Akçayır, pek çok türküyü Keçiörenliler için seslendirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde '41. Sanat Yılı Özel Nurullah Akçayır Konseri' düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır, pek çok türküyü salonu dolduran Keçiörenli vatandaşlar için seslendirdi. Akçayır'ın sanat hayatının 41. yılı olmasından ötürü kendisine sürprizler yapıldı. Sanatçılardan Akçayır için gönderilen tebrik mesajları salonda izletildi.

"Türk dili, Türk edebiyatı varsa bunu sanatçılarımıza borçluyuz"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Altınok, Türk dili ve Türk edebiyatının var olmasında sanatçılara çok borçlu olunduğunu söyledi. Altınok, ayrım yapmadan, düşüncesini gözetmeksizin herkesin sanatçı olduğunu belirterek, "Nurullah kardeşimize bundan sonraki sanat hayatında güzellikler, başarılar diliyorum. Sağlıklar, güzellikler diliyorum. Allah nice sağlıkla, sıhhatle sanatını icra etmesini nasip etsin inşallah. Buradaki tüm sanatçılarımızın her biri çok değerli. Onlara sonsuz saygı ve hürmetimiz var. Sizlere de güzellikler diliyorum inşallah. Gerçek sanatçılarımız burada. Sizlere çok şey borçluyuz, devlet olarak borçluyuz. Türk dili, Türk edebiyatı varsa bunu sanatçılarımıza borçluyuz. Hepimiz biriz, beraberiz. Hepsine şükran borçluyuz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konser sonrası Sanatçı Nurullah Akçayır'a Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı
Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı
Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı

YORUMLAR
500

Türk Halk Müziği, Nurullah Akçayır, Turgut Altınok, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:58 Genç kızın kafasına taşla vuran saldırgandan akıllara durgunluk veren savunma geldi
10:55 TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Rusya-Ukrayna sorunu ekmek ve gıda fiyatını olumsuz etkileyecek
10:52 PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı!
10:50 Bu oranlarla hepimiz yoksuluz! Açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL
10:32 Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar
10:29 Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonuna 400 personel katılıyor
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement