Ödemiş'te boya festivali düzenlendi

Ödemiş Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Boya Festivali" etkinliği düzenlendi.

Zafer Mahallesi'nde 125. Yıl Kültürpark'ta düzenlenen etkinlikte gençler rengarenk toz boyaları saçtı.

Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İlknur Gündüz, 3 gündür süren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Boya Festivali ile taçlandırdıklarını, etkinliğe Ödemiş ve çevre ilçelerden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını söyledi.