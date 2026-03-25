Ödemiş\'te Nevruz Bayramı Etkinliği

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Zeytinlik Mahallesi'ndeki Sebahattin Şenocak İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte bayrak geçiş töreni sonrası katılımcılar yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayıp, örste demir dövdü.
Şenocak İlkokulu Müdürü Sami Keskin, Nevruz Bayramının Anadolu ve Türk kültüründeki önemine değindi.
Programda Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, Emniyet Müdürü Hasan Özge ve mahalle sakinleri katıldı.
