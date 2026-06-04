Of'ta Mesleki Teknik Eğitim Sergisi - Son Dakika
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Of'ta Mesleki Teknik Eğitim Sergisi

Of\'ta Mesleki Teknik Eğitim Sergisi
04.06.2026 14:48
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Trabzon’un Of ilçesinde düzenlenen Mesleki Teknik Eğitim Sergisi’ne dört okul katıldı. Kaymakam Eşref Akça, meslek liselerinin ülke geleceğine katkısını vurgulayarak stantları gezdi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Trabzon'un Of ilçesinde, Mesleki Teknik Eğitim Sergisi düzenlendi.

İlçe merkezinde organize edilen sergiye, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşhan Sağlık Meslek Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi kurumları katıldı.

Kaymakam Eşref Akça, ülkenin geleceğinde meslek liselerinin büyük katkısı olacağını belirterek, "İlçemizdeki meslek liseleri çok güzel başarılara imza atıyorlar." dedi.

Emeği geçenleri tebrik eden Akça, çeşitli proje ve çalışmaların yer aldığı stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Of'ta Mesleki Teknik Eğitim Sergisi - Son Dakika

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