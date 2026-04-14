Öğrenciler Denizli\'den tarihe yolculuk yaptı

14.04.2026 10:45  Güncelleme: 10:47
Denizli'nin Çameli ilçesinde, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Tarihe Yolculuk" projesi kapsamında lise öğrencileri Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çameli Anadolu Lisesi ve Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan kafile, milli mücadele ruhunu yerinde hissetmek amacıyla Çanakkale'ye çıkarma yaptı. Gençlerde tarih bilinci ve milli duyguları pekiştirmeyi hedefleyen gezi programına öğretmenler de eşlik etti. Program kapsamında sadece tarihi alanlar değil, öğrencilerin gelecek planlarına ışık tutacak akademik birimler de ziyaret edildi. Kafile; 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Piri Reis Müzesi, Deniz Müzesi ve Çimenlik Kalesi'nde incelemelerde bulunarak üniversite hayatı hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, Seyit Onbaşı Heykeli, Şahindere Şehitliği, Hilal-i Ahmer Hastanesi, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı Anıtı ve Uluçalireis Denizaltısı gibi noktaları ziyaret etti. Organizasyonun ardından memnuniyetlerini dile getiren öğrenci ve öğretmenler, kendilerine bu imkanı sağlayan Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Denizli, Çameli, Son Dakika

