Öğrenciler Kalehisar'da Kazı Yapıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Öğrenciler Kalehisar'da Kazı Yapıyor

Kalehisar kazılarında gönüllü öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulayarak deneyim kazanıyor.

24.09.2024 17:30
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Kalehisar kazılarında gönüllü olarak görev alan öğrenciler mesleği sahada öğreniyor

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesindeki Kalehisar'da yürütülen kazı çalışmalarına gönüllü olarak katılan üniversite öğrencileri öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı buluyor.

Çorum'da, Cumhurbaşkanlığı onayıyla kentte devam eden arkeolojik kazılar içerisinde yer alan ve Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden birisi olan, Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmalar Kazı Başkanı Doç. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında devam ediyor. Arkeolojik kazılarda görev alan öğrenciler saha tecrübesi elde ediyor. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, kazı alanında çalışmak, saha tecrübesi edinmek ve aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dönüştürmek için gönüllü olarak arkeolojik kazılara katılıyor.

"14 öğrencimiz görev yapıyor"

Kalehisar'daki çalışma ekibinin hepsinin sanat tarihçisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kemal Şahin, "Burada görev yapanların hepsi bizim öğrencilerimiz. Çok zengin kültürel değerlere sahibiz. Çocuklara ilkokuldan itibaren sanat tarihi eğitimi verilmeli. Liselerde sanat tarihi dersi vardı zorunlu olması gerekiyor. Öğrencilerimiz pedagoji dersi alıyor. Sanat tarihi öğretmeni olmaları gerekiyor. Umarım ileride bu konuda kadrolar genişletilir. Kendi alanlarında çalışma imkanı olduğunda daha faydalı olurlar. Burada şu anda 14 öğrencimiz görev yapıyor. Bu sayı zaman içerisinde değişebiliyor. Biz burada bir adım atmak istedik. Sahiplenelim, girişimde bunulalım. Sahiplenilmediğinde burası kaçak kazılarla talan ediliyor. Sahiplenildiğinde daha bilinçli şekilde geliştirilmiş olacak. İmkanlar arttığında çalışan sayısı da genişler" dedi.

Sanat tarihi öğrencilerin Efşan Bağdagül, Kalehisar'a gönüllü olarak geldiğini ifade ederek, derslerde teorik bilgileri pratiğe dönüştürerek kazı yaptıklarını söyledi. Anadolu Selçuklu dönemine ait kazı tekniklerini arkeolojik olarak Kalehisar'da uyguladıklarını dile getiren Evrim Savran, ayrıca uzmanlık derslerinde aldıkları eğitimi sahada uygulamasını yaptıklarını ifade etti. Savran, Çorum için bir şeyler ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Ece Şensöz ise araştırma yöntemleri dersindeki tüm uygulamaları kazı alanında teorik olarak işlediklerini kaydetti. Sanat tarihi açısından da teorik bilgileri uygulamayı önemsediğini vurgulayan Şensöz, burada hem deneyim kazanıp hemde tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkıda bulundukları için mutlu olduğunun altını çizdi. Sanat tarihi bölümü 1. sınıf öğrencisi Umut Nasuhcan Karaoğlan ise Kazı Başkanı Doç. Mustafa Kemal Şahin Anadolu Selçuklu arkeolojisi yaptıklarını belirterek, "Kültürel mirasımıza sahip çıkma fırsatını bize verdiği için hocama teşekkür ediyorum. Burada olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Kazı çalışmalarında görev verdiği için Doç. Dr. Kemal Şahin'e teşekkür eden Murat Coşgun ise, "Gerçekten her sanat tarihi öğrencisinin yaşaması gereken bir duygu. Burada yeni şeyler öğreniyoruz. Sürekli içimizde bir heyecan var. Umarım gelecek nesillere bunu aktarabiliriz" şeklinde konuştu.

Nazmi Özel de, Doç. Dr. Kemal Şahin'in daveti üzerine kazı ekibine katıldığını anlatarak, "Burada okulda gördüğümüz bilgilerin pratiğini yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Türk tarihine katkıda bulunmak için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciler Kalehisar'da Kazı Yapıyor - Son Dakika

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