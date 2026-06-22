Öğrenciler Mehter Takımında Buluştu - Son Dakika
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Öğrenciler Mehter Takımında Buluştu

Öğrenciler Mehter Takımında Buluştu
22.06.2026 10:15
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25 farklı ülkeden öğrenciler, Bursa’da mehter geleneğiyle kültürel kardeşlik oluşturdu.

Bursa'da 25 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Osmanlı'nın asırlık mehter geleneğinde buluştu. Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelen gençler, Türk bayrağı altında aynı marşları söyleyip aynı ritimde yürüyerek kültürler arası kardeşliğin sembolü oldu.

Bursa'da Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan mehter takımı, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri Türk kültürü etrafında bir araya getiriyor. Afrika'dan Türk cumhuriyetlerine, Asya'dan farklı coğrafyalara uzanan geniş bir öğrenci profiline sahip ekip, mehter marşlarıyla hem kültürel mirası yaşatıyor hem de dostluk köprüleri kuruyor.

Tarihi Bursa Kayı Mehter Takımı Başkanı Mustafa Arı, farklı ülkelerden öğrencilerle kurdukları ekibin kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi. Daha önce kurulan mehter takımının istenilen seviyeye ulaşamadığını belirten Arı, "Bu görevi devraldıktan sonra dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerle yeniden çalışmalara başladık. Gana, Nijerya, Pakistan, Afganistan ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok ülkeden öğrencilerimiz var. Karma bir takım oluşturduk ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Yaklaşık 4 aylık eğitim sürecinin sonunda öğrencilerimiz mehter marşlarını çalıp söyleyebilecek seviyeye ulaştı. Herkes bu çalışmanın içinde olmaktan mutluluk duyuyor" dedi.

Mehter takımında yer alan Mali uyruklu öğrenci İbrahim Cevra ise Türkiye'de 4 yıldır yaşadığını belirterek, mehter kültürünü daha önce de bildiğini söyledi. Osmanlı dönemindeki mehter geleneğinden etkilendiğini ifade eden Cevra, "Mehter takımına katılmadan önce büyüklerimiz bize anlatıyordu, biz de tarihten biliyorduk. Müdürlerimizle görüştük ve bu konuda bize destek oldular. Eğitim süreci bizim için çok zor olmadı. İnsan sevdiği işi yapınca zorluk çekmiyor. Mehter marşlarını dinlediğimizde ve icra ettiğimizde biz de Türkler kadar etkileniyoruz. Çünkü bu sadece bir müzik değil, aynı zamanda bir kültür. Farklı ülkelerden geldiğimiz için insanlar bize ilgi gösteriyor. Bunun yanında farklı kültürlerin birbirine saygı duyduğunu görmek de bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Personel Müdür Yardımcısı Ebubekir Çiftçi, mehter takımının Türkiye'de benzerine az rastlanan bir yapı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 8 yıldır faaliyetlerini sürdüren mehter takımımız büyük ilgi görüyor. İl Milli Eğitim Müdürümüz Gürhan Çokgezer'in de destekleriyle öğrencilerimizin sesini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimiz Türk bayrağı altında bir araya geliyor. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü geniş coğrafyalardan gelen bu gençler, kültürümüzle iç içe yaşıyor. Mehter takımımız da farklı kültürler arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Öğrencilerimize güveniyoruz. Her biri hem akademik hem de sosyal alanlarda önemli başarılara imza atıyor" dedi.

Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin aynı ritimde buluştuğu mehter takımı, katıldığı programlarda hem izleyenlerden büyük ilgi görüyor hem de Türk kültürünün uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciler Mehter Takımında Buluştu - Son Dakika

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