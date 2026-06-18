Öğrencilerden Cami Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Cami Ziyareti

Öğrencilerden Cami Ziyareti
18.06.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı'da ilkokul öğrencileri, ÇEDES Projesi kapsamında camiyi ziyaret etti, etkinliklerle eğlendi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında camiyi ziyaret eden ilkokul öğrencileri, gerçekleştirilen etkinlikte hem manevi değerler hakkında bilgi aldı hem de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Koçarlı'da Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Akmescit İlkokulu öğrencileri köy camisinde bir araya geldi. Öğrencilerin manevi ve kültürel değerlerle buluşmasını amaçlayan etkinlikte çocuklar camiyi ziyaret ederek cami görevlisi Mutlu Aysan ile sohbet etti. Gerçekleştirilen programda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklar hem eğitici hem de sosyal yönü güçlü bir gün geçirdi. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında bilinçlenmelerine katkı sağladığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Akmescit İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bayram Özdoğru ile cami görevlisi Mutlu Aysan'a teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Koçarlı, Eğitim, Kültür, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrencilerden Cami Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:12
Jorge Jesus milli takıma gidiyor Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:49
Maç başlamadan yaptılar, gol 905’te geldi Dünya Kupası’nda olay görüntü
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:22:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Cami Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.