Öğrencilerden Cami Ziyareti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında camiyi ziyaret eden ilkokul öğrencileri, gerçekleştirilen etkinlikte hem manevi değerler hakkında bilgi aldı hem de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Koçarlı'da Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Akmescit İlkokulu öğrencileri köy camisinde bir araya geldi. Öğrencilerin manevi ve kültürel değerlerle buluşmasını amaçlayan etkinlikte çocuklar camiyi ziyaret ederek cami görevlisi Mutlu Aysan ile sohbet etti. Gerçekleştirilen programda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklar hem eğitici hem de sosyal yönü güçlü bir gün geçirdi. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında bilinçlenmelerine katkı sağladığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Akmescit İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bayram Özdoğru ile cami görevlisi Mutlu Aysan'a teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - AYDIN