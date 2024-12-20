Öğrencilerden Yerli Teknoloji Klipi

Kültür Sanat

Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yerli ve milli teknolojilerin gösterildiği klip hazırladı.

Of ilçesindeki İsmail Yıldırım İlkokulu öğretmeni Kenan Bülbül, 2-F sınıfı öğrencileriyle 12-18 Aralık'ta kutlanan hafta kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Bülbül, ellerinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin görselleri bulunan öğrencilerle, TEKNOFEST kapsamında geçen yıl hazırlanan "Biz Yaptık" adlı şarkıya klip hazırladı.

Öğrencilerden bazılarının yöresel kıyafet giydiği görüntüler, okulun sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Yerli ve milli teknolojiye dikkati çeken klip, sosyal medyada ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da okulu ziyaret ederek, öğrencileri ve öğretmen Bülbül'ü kutladı.