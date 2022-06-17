Öğrencileri, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin Öğretmen'i karne gününde unutmadı - Son Dakika
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Öğrencileri, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin Öğretmen'i karne gününde unutmadı

17.06.2022 13:43
Öğrencileri, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin Öğretmen'i karne gününde unutmadı

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen Necmettin Yılmaz'ın Siverek'teki öğrencileri, karne gününde hüzün ve gururu bir arada yaşadı.

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen Necmettin Yılmaz'ın Siverek'teki öğrencileri, karne gününde hüzün ve gururu bir arada yaşadı.

Tunceli'de 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın bu yıl 6 ve 7. sınıfta okuyan öğrencileri, öğretmenlerini karne gününde unutmadı.

Tahtaya "Sensiz bir karne günü daha özlemle geçiyor Necmettin Öğretmen'im" diye yazan öğrenciler, şehit eğitimcinin fotoğrafına bakarak hüzünlendi.

Karnelerini şehidin fotoğrafının önüne bırakan öğrencileri özlemlerini dile getirdi.

Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulu Türkçe öğretmeni Hediye Ayyıldız Sancar, AA muhabirine, Yıldız'ın yerinin doldurulamayacağını, onun bıraktığı bayrağı kendilerinin devraldığını belirtti.

Yılmaz'ın öğrencilerinin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Sancar şöyle konuştu:

"Ben ve diğer arkadaşlarım için Necmettin Öğretmen'in okulunda ve onun öğrencilerini yetiştirmek manevi anlamda bize ağırlığı olan bir durum. Tabii ki onun yerini dolduramayız, onun acısını hafifletemeyiz ancak her zaman onun anısıyla yaşıyor ve varlığını her daim hissediyoruz. Onun verdiği emeklere her zaman saygı duyuyoruz. Buraya ilk geldiğimizde çalıştığı okul ve şartlarını gördüğümüz zaman ve öğrencilerinden onunla ilgili anıları dinlediğimiz zaman yaşadığı zorluklardan çok etkilendik. Onunla gurur duyduk. Öğrencilerine onların layık olduğu şekilde eğitim ve öğretime devam etmeye, özellikle onları ahlaklı bireyler olarak vatana, millete hayırlı bireyler olarak yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Ben de onun gibi öğretmen olmayı istiyorum"

Bu eğitim yılını takdir belgesi alarak tamamlayan şehit öğretmenin 7. sınıf öğrencilerinden Mehmet Ali Subay, Yıldız'ın öğrettiği yolda ilerleyeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bugün Necmettin Öğretmensiz karne alışımızın 5. yılı ve onsuz karne alıyoruz. O olmadan karne almak hiç güzel değil. Aldığım takdir belgesini Necmettin Öğretmen'ime adıyorum. Bu belgeyi onun öğrettikleriyle alıyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Ben de onun gibi öğretmen olacağım ve onun gibi çocuklara sevgiyi, saygıyı ve merhameti öğreteceğim. Onun gibi şefkatli bir öğretmen olacağım ve çocukları çok iyi yetiştireceğim. Ben öğretmenimi nasıl anıyorsam öğrencilerimin de beni öyle anmalarını isterim."

Öğrencilerden 6 sınıfta okuyan Adul Çaçan da Yıldız'ı çok özlediklerini ifade ederek, "Ben de onun gibi öğretmen olmayı istiyorum. Onu hiç unutmayacağım çünkü onu çok seviyorum. Keşke şu an burada ve aramızda olsaydı." ifadesini kullandı.

Şehit öğretmenin izinden gideceğini belirten 6. sınıf öğrencisi Mircan Çaçan da her yıl karne gününde hüzün yaşadıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Tunceli, PKK, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrencileri, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin Öğretmen'i karne gününde unutmadı - Son Dakika

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