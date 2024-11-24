Öğretmenden Atıklarla Okul Güzelleştirme - Son Dakika
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Kültür Sanat

Öğretmenden Atıklarla Okul Güzelleştirme

Öğretmenden Atıklarla Okul Güzelleştirme

Arzu Demirtaş, atık malzemelerle okulu güzelleştirip öğrencilere çevre bilinci aşılıyor.

24.11.2024 13:48
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde görev yaptığı kırsal mahalledeki okulu atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle güzelleştiren sınıf öğretmeni Arzu Demirtaş, öğrencilere çevre bilinci aşılıyor.

Işıklı Mahallesi'ndeki Konacık Kışlaçayı İlkokuluna 2018'de atanan Demirtaş, öğrencilerin daha güzel ortamda ders işlemesi için çalışmalar yaptı.

Demirtaş, Arsuz Kaymakamlığı ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının yardımıyla 21 öğrencili okulun tek sınıfı ve bahçesinin yenilenmesini sağladı.

Atık malzemelerden salıncak, masa, sandalye ve saksı tasarlayıp renklendiren 20 yıllık öğretmen, el emeği ürünlerle okulu güzelleştirdi.

Demirtaş'ın robotik kodlama seti ve müzik aletleri kazandırdığı okulda ana sınıfı oluşturuldu, bahçeye de konteynerden yeni sınıf kuruldu.

Öğrencilerin doğayla iç içe olması için bazı dersleri ağaçların altında işleyen Demirtaş, öğrencilere çevre bilinci aşılıyor.

"Okulun fiziki şartlarını düzeltmeye çalıştık"

Arzu Demirtaş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere daha iyi bir ortam sunmaya çalıştıklarını dile getiren Demirtaş, "Okulun fiziki şartlarını düzeltmeye çalıştık. Okulun içini çocukların rahat ve düzgün eğitim alabileceği hale getirdik." dedi.

Demirtaş, okulun içini güzelleştirdikten sonra bahçeyi düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Okulun arka tarafına atık ürünlerden salıncak yaptık, çocuklara oyun alanları oluşturduk. Havalar güzel olduğu zaman dışarıda ders yapıyoruz. Plastik atıkları değerlendiriyoruz. Salıncak deyip geçmeyin gerçekten burada çok kıymetli bir şey çünkü en yakın park 15 kilometre uzaklıkta. Çocukların fırsat eşitliğini yakalamasını istedik. Her öğrenciye gitar buldum. Arsuz Halk Eğitimi Merkezinden bir öğretmenimiz gelip çocuklara gitar ve ritim eğitimi veriyor. En büyük hayalim okul bahçesine voleybol, tenis ve basketbol sahası yaptırmak."

Depremde 30 yakınını kaybettiğini anlatan Demirtaş, "Depremin travmalarını atlatmanın en güzel yolu okulda güzel işler yapmaktı. Yaptığımız çalışmalarla hem çocuklar korkularını yendi hem bana iyi geldi hem de okulu bu seviyeye ulaştırmış olduk." diye konuştu.

Demirtaş, yenilenen okula iki yeni öğretmen atandığını, temel amaçlarının mutlu ve huzurlu öğrenci yetiştirmek olduğunu belirtti.

Okulun arkasındaki ormanlık alandan yararlandıklarını dile getiren Demirtaş, "Çocuklar ormanda kendilerine geldi. Doğayla barışıp depremin olumsuz etkilerinden kurtuldular." dedi.

Yeni atanan öğretmenler Ceren Kiş ve Cansu Önal da okulda keyifle çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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