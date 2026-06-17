Öğretmenlerden Geçmişe Dönüş Konseri

Trabzon'da, farklı branşlardaki 70 öğretmenden oluşan "Seksenler Doksanlar" adlı müzik grubu konser verdi.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsündeki şenlik alanında düzenlenen konserde, Altan Bakar ve Ayşe Tunç Akın yönetimindeki grup, 1980 ve 1990'lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, konserin ardından Bakar ile Akın'a plaket ve çiçek takdim etti.

Konseri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğretmenler ve vatandaşlar dinledi.