Oltu Kalesi'nin Restorasyonu Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Oltu Kalesi'nin Restorasyonu Başlıyor

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Erzurum'un Oltu ilçesinde, milattan önce IV. yüzyılda inşa edilen Oltu Kalesi'nin restorasyon çalışmaları başlıyor. Kalenin tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşımayı hedefleyen projede, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, çalışmaların resmen başladığını duyurdu.

09.04.2025 10:16  Güncelleme: 10:21
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Oltu Kalesi'nin restorasyonu başlıyor

ERZURUM - Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde bulunan, Oltu Kalesi'nin tarihi dokusunu koruyarak restorasyon çalışmalarına başlıyor.

Milattan önce IV. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen ve yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılan Oltu Kalesi, tarihi önemiyle dikkat çekiyor. Geçmişte yaşanan depremlerden dolayı hasar gören Oltu Kalesi yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Yapılacak restorasyonla, kalenin kültürel mirası gelecek nesillere aktarılacak. Daha önce bir kaç kez restorasyon için adımlar atılsa da yüklenici firmalar işe başlamadan bırakmışlardı.

Uzun yıllardır "Oltu Kalesi restorasyonu yapılacak" söylemleriyle beklenen bu proje, nihayet somut adımlar atılarak hayata geçiriliyor. Oltu Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi Adem Çelebi, restorasyon sürecini gündeme taşıyarak, çalışmaların başladığını duyurdu. Başkan Çelebi, "İki hafta önce Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ile Oltu'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda sunduğumuz tadilat projesi kabul edildi. Önümüzdeki ay, proje kurul toplantısından sonra onaylanmış olacak. Biz de ihale sürecini başlatarak Oltu Kalesi'nin restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Nasip bizeymiş, inşallah Oltu'yu tarihiyle birlikte canlandırmak için gece gündüz çalışacağız" şeklinde konuştu.

Oltu Kalesi'nin restorasyonu, bölgenin tarihi mirasını yaşatmayı ve Oltu'yu kültürel zenginlikleriyle daha da öne çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Oltu Kalesi'nin Restorasyonu Başlıyor - Son Dakika

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