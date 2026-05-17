Yason Burnu Yarımadası'nda caz rüzgarı

17.05.2026 19:28  Güncelleme: 19:51
Ordu'nun tarihi Yason Burnu'nda düzenlenen Ordu Caz Festivali kapsamında açık hava konseri gerçekleştirildi. Festival, 15-18 Mayıs tarihleri arasında devam ediyor.

Ordu'nun tarihi ve turistik alanlarından biri olan Yason Burnu'nda "Ordu Caz Festivali" kapsamında açık hava konseri düzenlendi.

Karadeniz'in ilk caz festivali olma özelliğini taşıyan Ordu Caz Festivali, 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerle kenti müziğin ritmiyle buluşturuyor. Festival kapsamında Ordu'nun 'Sakin Şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası'nda üçüncü gün etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde sahne alan Kök Kadro grubu, sevilen eserleri seslendirdi.

Programda konuşan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Yason Burnu'nda daha önce uçurtma şenlikleri ve konserlerin düzenlendiğini belirterek, ilk kez bir caz festivaline ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Başkan Albayrak, "Bu tarihi yarım adada ilk defa bir caz festivali yapılıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah temmuz ayında burada çocuklarımız için güzel bir tiyatro şenliği de düşünüyoruz" dedi.

Ordu Caz Festivali Genel Direktörü Emre Gürsoy ise Ordu'nun kültür ve sanata önem veren bir şehir olduğunu ifade ederek, "Farklı bir şey yapmak istedik. Tiyatro var, Türk sanat müziği var, bağlama var. Biraz da farklı ve elit bir iş olsun istedik. Caz olsun, ardından blues da geliyor" diye konuştu.

Açık havada gerçekleştirilen konsere katılan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. - ORDU

Kaynak: İHA

