Ordu\'da 15 Temmuz sergisi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf ve Resim Sergisi açıldı.

Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf ve Resim Sergisinde dijital gösterim merkezi ve 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlardan enstantane fotoğraf tabloları sergilendi.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Müftüsü Ali Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile diğer kurum müdürleri, İstanbul 15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Can ve vatandaşlar katıldı. - ORDU