 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da düzenlenen Çambaşı Kış Festivali sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ordu'da düzenlenen Çambaşı Kış Festivali sona erdi

Ordu\'da düzenlenen Çambaşı Kış Festivali sona erdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 19. Çambaşı Kış Festivali sona erdi. Festivalde folklor gösterisi, kızak yarışı, kar üzerinde güreşler ve konserler düzenlendi. Festivalde katılımcılara lahana çorbası, patates ve turşu ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı konuşmada Çambaşı Yaylası'na yeni bir turistik alan olan Gönderiç Tepesi'nin yapılacağını duyurdu.

04.02.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen "19. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festivalin son gün etkinlikleri, folklor gösterisiyle başladı.

Kızak yarışı ve kar üzerinde güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da konser verdi.

Katılımcılara lahana çorbası, patates ile turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, daha güzel bir Çambaşı Yaylası oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Çambaşı'na yakında büyük bir kardeş geliyor. O da Gönderiç Tepesi. Çambaşı'nda 2,5 ay kar varken orada 5 ay oluyor. 800 metre daha yüksekte. Hayırlı olsun diliyorum. Yolları yapmak, suyu vesairesi bizden, eğlenmesi sizden." dedi.

Festivale, Vali Muammer Erol, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Ordu, Yemek, Festival, Valilik, Belediye, Turizm, Kültür Sanat, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da düzenlenen Çambaşı Kış Festivali sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:49:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da düzenlenen Çambaşı Kış Festivali sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement