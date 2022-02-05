Üye Girişi
Ordu Mesudiye'de yaylada düzenlenen festival ilgi gördü - Son Dakika

Ordu Mesudiye'de yaylada düzenlenen festival ilgi gördü

05.02.2022 17:12
Ordu Mesudiye'de yaylada düzenlenen festival ilgi gördü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde organize edilen "6. Keyfalan Yaylası Kar Festivali"ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde organize edilen "6. Keyfalan Yaylası Kar Festivali"ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Mesudiye Belediyesince Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen festivalde, kent orkestrası ve yöresel sanatçılar sahne aldı.

Davul ve zurna eşliğinde kar üzerinde horon oynayan vatandaşlar, kızakla kayma keyfi de yaşadı.

Tiyatro oyununun da sahnelendiği festival kapsamında gerçekleştirilen "en güzel çoban" ve "en güzel av köpeği" yarışmalarında dereceye giren köpeklerin sahiplerine katılım belgesi ve hediyeler verildi.

Festivalde, askerler ve vatandaşlar tarafından taşınan dev Türk bayrağı eşliğinde şehitlere saygı yürüyüşü de yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Güler, Mesudiye'nin kültür, tarih ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek Keyfalan Yaylası'nın tadını hep birlikte çıkardıklarını ifade etti.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ise festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Başkan Güler başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Mesudiye, Festival, Ordu, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu Mesudiye'de yaylada düzenlenen festival ilgi gördü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:03 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
16:56 Evladına kavuşan annenin gözyaşları durmak bilmedi! Polis, 1 saatte buldu
16:53 Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL
16:51 Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
16:35 Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?
16:34 İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
16:24 Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor
16:23 Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 17:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu Mesudiye'de yaylada düzenlenen festival ilgi gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement