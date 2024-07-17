Ordu Polis Korosundan 'Çanakkale Türküsü' - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu Polis Korosundan 'Çanakkale Türküsü'

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Ordu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polislerden oluşan koronun hazırladığı 'Çanakkale' klibi izleyenleri hem duygulandırdı hem de takdir topladı. Ordu'nun tarihi ve turistik yörelerinde yapılan çekimlerde her polis memuru bağlama, flüt ve kemençe melodileri eşliğinde türküyü eksiksiz seslendirdi. Koro, polis memuru, komiser, başkomiser, başpolis, 2. sınıf emniyet müdürü, 4. sınıf emniyet müdürü ve bekçiden oluşuyor. Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından Çanakkale türküsünün yayınlandığı sosyal medya sayfasından paylaşılan mesajda, vatan topraklarını korumak ve kollamak için önüne konan engelleri aşan bu milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edeceğimiz vurgulandı.

17.07.2024 12:20
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Ordu Polis Korosundan 'Çanakkale türküsü'

ORDU - Ordu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polislerden oluşan koronun hazırladığı 'Çanakkale' klibi izleyenleri hem duygulandırdı hem de takdir topladı.

Ordu'nun tarihi ve turistik yörelerinde yapılan çekimlerde her polis memuru bağlama, flüt ve kemençe melodileri eşliğinde türküyü eksiksiz seslendirdi. Aralarında polis memuru, komiser, başkomiser, başpolis, 2. sınıf emniyet müdürü, 4. sınıf emniyet müdürü ve bekçinin de bulunduğu koro büyük beğeni aldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından Çanakkale türküsünün yayınlandığı sosyal medya sayfasından paylaşılan mesajda, "Tarihin her döneminde vatan topraklarını korumak ve kollamak için önüne konan engelleri aşan bu milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde; huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edecek ve bağımsızlık ruhunu aynı kararlılık, aynı azimle ilelebet yaşatacağız" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu Polis Korosundan 'Çanakkale Türküsü' - Son Dakika

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