Örenşehir'deki mozaikler turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Örenşehir'deki mozaikler turizme kazandırılacak

12.07.2022 14:15
Örenşehir'deki mozaikler turizme kazandırılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları devam eden mozaik yapının kısa sürede turizme kazandıracağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları devam eden mozaik yapının kısa sürede turizme kazandıracağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkisinde Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kazıların devam ettiği bölgede incelemede bulundu.

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve arkeologlardan çalışmalarda gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmalarıyla tarihin yeniden yazılacağını belirten Büyükkılıç, "Örenşehir Mahallesi'nde bulunan İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısının kazı çalışmalarını Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile yerinde takip ettik. Adeta açık hava müzesi olan Kayseri'De, tarihi yeniden yazacak bu mozaiği kısa sürede turizme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ise ilçenin ve mozaik yapıtların muhteşem olduğunu kaydetti.

Milattan sonra 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen kazılarda yaklaşık 300 metrekare sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarılmış, 10'dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapıtta, geometrik ve bitki figürleri ile Grekçe, Latince mozaik yazıtlara rastlanılmıştı.

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Gökmen Çiçek, Örenşehir, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Örenşehir'deki mozaikler turizme kazandırılacak - Son Dakika

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