Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde arife günlerine özgü "adak geleneği" yaşatılıyor.
Karaoğlanlar'da yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen gelenek, Ramazan Bayramı öncesi çocuklara hediyeler verilmesine dayanıyor.
Geleneğin sürdürüldüğü mahallede çocuklar, ellerinde kutu, kova ve poşetlerle caminin önünde toplandı.
Büyükler tarafından kek, şeker ve çikolata gibi hediyeler verilen çocuklar, bayram sevincini yaşamaya başladı.
Adak geleneğiyle çocuklara bayramların birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak, onları yetişkinlerle bir araya getirmek ve bayram sevinci yaşatmak amaçlanıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Orhaneli'de Adak Geleneği: Çocuklara Bayram Sevinci - Son Dakika
6 Şubat depreminde evini ve bağlamasını kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı Sebahattin Sel'e, MESAM tarafından yeni bir bağlama hediye edildi. MESAM Yönetimi tarafından takdim edilen bağlama ile Sel'in müzik faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.
Rektör Çolak, bayramın toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularını en üst düzeye çıkardığı bayram günlerinin, yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti. Üniversite mensupları ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çolak, bayramın sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.
Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi. İlçede faaliyet gösteren bir dernek tarafından düzenlenen Roman Şenliği'ne çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, roman havası oynanırken çeşitli ikramlar da yapıldı. Etkinliklerin her sene düzenleneceği belirtildi.
Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi çocukların geleneksel olarak yaptığı 'arafalık' toplama geleneği bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Bu geleneğin, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri yansıttığı belirtiliyor. Çocuklar, güzel elbiselerini giyip ev ev dolaşarak arafalıklarını topluyor ve birlikte yeniliyor.
Bayramın heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarıyla yaşanıyor. Bu hafta sahnelenecek 16 oyunumuz seyircimizle buluşmak için gün sayıyor.
Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından Ramazan Bayramı arifesinde Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara bayram çöreği ikram edildi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, geleneksel lezzetleri unutulmaması için her bayram öncesi bu tür dağıtımların yapıldığını belirtti. Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkat çeken Aslantaş, bunun bilinirliği artırmak için en doğru yöntem olduğunu ifade etti.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
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