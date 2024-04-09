Orhaneli'de Adak Geleneği: Çocuklara Bayram Sevinci - Son Dakika
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Kültür Sanat

Orhaneli'de Adak Geleneği: Çocuklara Bayram Sevinci

Orhaneli\'de Adak Geleneği: Çocuklara Bayram Sevinci

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Karaoğlanlar Mahallesi'nde, yaklaşık 150 yıllık geçmişi olan adak geleneği yaşatılıyor. Ramazan Bayramı öncesi çocuklara hediyeler verilmesine dayanan bu gelenekte, mahalledeki çocuklar caminin önünde toplanarak büyüklerden kek, şeker ve çikolata gibi hediyeler alıyor. Amacı, çocuklara bayramların birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak ve bayram sevinci yaşatmaktır.

09.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
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Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde arife günlerine özgü "adak geleneği" yaşatılıyor.

Karaoğlanlar'da yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen gelenek, Ramazan Bayramı öncesi çocuklara hediyeler verilmesine dayanıyor.

Geleneğin sürdürüldüğü mahallede çocuklar, ellerinde kutu, kova ve poşetlerle caminin önünde toplandı.

Büyükler tarafından kek, şeker ve çikolata gibi hediyeler verilen çocuklar, bayram sevincini yaşamaya başladı.

Adak geleneğiyle çocuklara bayramların birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak, onları yetişkinlerle bir araya getirmek ve bayram sevinci yaşatmak amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Orhaneli'de Adak Geleneği: Çocuklara Bayram Sevinci - Son Dakika

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