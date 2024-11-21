Osman Hamdi Bey\'in tablosu Paris\'te 571 bin 500 Euro\'ya satıldı

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Osman Hamdi Bey'in "Bursa Ulu Cami Önü" adlı tablosu Paris'te düzenlenen açık artırmayla satıldı.

Türk sanat tarihinin en önemli ressamlarından olan Kaplumbağ Terbiyecisi adlı ünlü eserin sahibi Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı.

TELEFONLA SATILDI

Hamdi Bey'in 1879 tarihli "Bursa Ulu Cami Önü" adlı tablosu müzayedede 571 bin 500 Euro'ya alıcı buldu.

Tablonun Türkiye'de madencilik şirketi bulunan bir kişi tarafından telefon görüşmesi üzerinden satın alındığı açıklandı.