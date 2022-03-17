Osmaneli'de belediye yetkilileri kurdukları dernekle engellilere umut oluyor - Son Dakika
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Osmaneli'de belediye yetkilileri kurdukları dernekle engellilere umut oluyor

17.03.2022 12:58
Osmaneli'de belediye yetkilileri kurdukları dernekle engellilere umut oluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ile Zabıta Müdür Vekili İbrahim Daş, Engelliler Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği'nin çatısı altında bir araya gelerek engelli vatandaşların yardımına koşuyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ile Zabıta Müdür Vekili İbrahim Daş, Engelliler Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği'nin çatısı altında bir araya gelerek engelli vatandaşların yardımına koşuyor.

Karip ve Daş, 3 yıl önce kurdukları dernek sayesinde yönetim kurulundaki 5 kişiyle birlikte ilçedeki engellilerin hasta yatağı, tekerlekli ve akülü sandalye ile giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarını düzenledikleri kampanyalarla temin etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, Zabıta Müdür Vekili Daş'ın sosyal politikalar anlamında belediyenin çalışanı olarak her türlü görevi üstlendiğini söyledi.

Daş'ın belediye meclis üyesi Karip'le engelli vatandaşların en büyük destekçisi olduğunu kaydeden Şahin, "Bu işte en büyük pay sahibi İbrahim kardeşimiz. Bizim atom karıncamız. Herkese karşı duyarlı." diye konuştu.

Dernek Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ise dernek sayesinde engelli bireylerin birçok ihtiyacını giderdiklerini ifade etti.

Sosyal medyada düzenledikleri "5 lira destek kampanyası"yla hastalara yatak temin ettiklerini dile getiren Karip, "Hayırseverlerimizin ve milletvekilimizin destekleriyle şu ana kadar 20-25 tane yatak temin ettik. Maddi durum gözetmeden, yatağa bağımlı hastalara bu karyolaları yerlerine teslim ettik. Yine 30 tane tekerlekli sandalye temin ettik. Osmaneli'nden vatandaşlarımız ve esnafımız bize yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Zabıta Müdürü Vekili ve Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Daş da insanın bir başkası için bir şey yapınca mutlu olduğunu vurgulayarak, "Karşıdaki insanın mutlu olduğunu görmek bizi daha çok mutlu ediyor. Ben mutlu oluyorum, huzur buluyorum. Elimizden geldiğince de yardım ederek mutlu ediyoruz. Her şey gönülden. Gönülden olunca yollar açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yürüme engelli Erdoğan Yavuz ise derneğin gayretleriyle akülü engelli aracı sahibi olduğunu kaydederek, "Hepsi dernek sayesinde oluyor. Yoksa bizim böyle bir imkanımız yok. Dernek başkanımız Özden hanım, yardımcısı İbrahim bey, belediye başkanımız, kaymakamımız hepsi yanımızda. Allah onlardan bin kere razı olsun." dedi.

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İbrahim Daş, Osmaneli, Engelli, Zabıta, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osmaneli'de belediye yetkilileri kurdukları dernekle engellilere umut oluyor - Son Dakika


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