 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'ndeki Kaçak Çöp ve Molozları Topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'ndeki Kaçak Çöp ve Molozları Topladı

Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'ndeki boş araziye kaçak olarak dökülen çöp ve molozları temizledi. İki gün süren temizlik çalışmaları sonucunda bölgeden alınan 20 kamyon çöp ve moloz Bursa Büyükşehir Belediyesinin belirlediği moloz döküm alanına taşındı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çevreye zarar veren bu davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek, izinsiz inşaat atığı ve moloz dökümünü önlemek için özel bir ekip oluşturduklarını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi\'ndeki Kaçak Çöp ve Molozları Topladı
30.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:23
Abone Ol

Osmangazi İlçe Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'ndeki boş araziye kaçak olarak dökülen çöp ve molozları topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgeye atılan çöp ve molozları temizlemek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi ekipleri, boş arazideki çöp ve molozu kaldırdı.

İki gün süren temizlik çalışmaları sonucunda bölgeden alınan 20 kamyon çöp ve moloz Bursa Büyükşehir Belediyesinin belirlediği moloz döküm alanına taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çevreye gelişi güzel moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliğine yol açanların bu davranışlarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Başta tarım arazileri olmak üzere ilçenin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermediklerini belirten Dündar, "Tarla, yol kenarları veya ormanlık alanlara döküm yapan kişilere zabıta ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. İzinsiz inşaat atığı ve moloz dökümünü önlemek için özel bir ekip oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Çevre, Belediye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'ndeki Kaçak Çöp ve Molozları Topladı - Son Dakika


16:44
Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi

Son Dakika
16:44 Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak
16:40 Çatıda dehşet anları: Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'ndeki Kaçak Çöp ve Molozları Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement