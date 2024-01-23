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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hayvanları Topladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hayvanları Topladı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevreye zarar veren küçükbaş hayvanları toplayarak şehir merkezinden uzaklaştırdı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hayvanları Topladı
23.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:38
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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevreyi korumak için çalışma yaptı. Ekipler, bu kapsamda ekili tarlalara ve çevreye zarar verdiği için, yoğun şikayetlere neden olan Panayır Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvanları topladı.

Zabıta ekipleri, başıboş dolaşan koyunları kamyona yükleyerek şehir merkezinden uzaklaştırırken hayvanların sahibine de ceza kesti.

Yetkililer, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu'na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA
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