Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali

21.05.2022 20:11

Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Osmaniye Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntülere sahne oldu Çocukların doyasıya eğlendiği festivalde unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları yeniden yaşatıldı Osmaniye Belediye...

Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali

Osmaniye Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Çocukların doyasıya eğlendiği festivalde unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları yeniden yaşatıldı

OSMANİYE - Osmaniye Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların doyasıya eğlendiği festivalde unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları yeniden yaşatıldı.

Osmaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Masal Park'ta yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutan birçok oyun çocuklar tarafından yeniden yaşatıldı. Osmaniye Belediyesi Eğitim Merkezi oyun sınıfı öğrencilerince atık malzemelerden elde edilerek giyilen oyunun sergilenmesiyle devam eden festivalde Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu öğrencileri halk oyunlarını sundu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kadir Kara, "Sevgili çocuklar biz bu etkinleri sizler için yapıyoruz. Sizler için yapmaktaki amacımız kendi örf ve geleneğimizde yer alan oyunları öğrenmeniz ve sizden sonraki nesiller aktarmanızdır. Bilgisayar çağında yaşıyoruz. Bilişim çağında yaşıyoruz. Her geçen biraz daha yapay zekanın hayatımıza hakim olduğu bir süreci bir dönemi yaşıyoruz. Elbette bilgiye veriye ulaşmak önemli, mutlaka bunlara yapacaksınız. Bunları yaparken bir odaya kapanıp bütün zamanınızı geçirmeniz dışında başka hayatlarında olduğunu sizin gibi başka çocuklarında olduğunu bilmeniz ve o çocuklarla beraber birlikte asırlardan beri gelen oyunları oynayarak daha sosyal birey olarak yetişmeniz için bu festivalleri yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, BBP İl Başkanı Mehmet Tamer Taşdelen, MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur ve Osmaniye Gazeteciler Başkanı İsrafil Avcı tarafından dereceye giren öğrenciler ödülleri verildi.

Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali
Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali
Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali
Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali

YORUMLAR
500
Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
Kaynak: İHA

Kadir Kara, Osmaniye, oyunlar, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
19:22 ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 20:22:42. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement